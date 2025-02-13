«Я не посмотрю на 20-летнего»: Алсу раскрыла, с каким мужчиной готова будет сыграть свадьбу

Алсу (фото: Telegram @alsouofficial)
Алсу рассказала, что мужчины оказывают ей знаки внимания и зовут на свидания. 41-летняя певица раскрыла главные требования к будущему избраннику.
В августе прошлого года звезда развелась с бизнесменом Яном Абрамовым, от которого воспитывает троих детей – дочерей Сафину и Микеллу и сына Рафаэля. Сейчас певица ведёт активную светскую жизнь, освободившись от брачных оков.
Как правило, при общении со СМИ Алсу не говорит о личной жизни, однако накануне сделала исключение. Она призналась, что после развода у неё возрос интерес к мужчинам, которые оказывают ей знаки внимания и зовут на романтические свидания. Однако певица очень требовательна к представителям противоположного. Одним из критериев является возраст.
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Как правило, при общении со СМИ Алсу не говорит о личной жизни, однако накануне сделала исключение. Она призналась, что после развода у неё возрос интерес к мужчинам, которые оказывают ей знаки внимания и зовут на романтические свидания. Однако певица очень требовательна к представителям противоположного. Одним из критериев является возраст.
«Естественно, на 20-летнего я не посмотрю. Мне важны человеческие качества. Даже внешность не первична. Мне нужно чувствовать тепло, интеллект. Чтобы мне было интересно, весело с человеком», – отметила Алсу.Завтра, 14 февраля, многие влюблённые будут праздновать День святого Валентина. Певица получила несколько приглашений на свидания, «но это всё не то: не те варианты». Поэтому в праздник звезда будет работать, у неё состоится концерт на родине бывшего мужа – в Баку.
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Анастасия Чинкова