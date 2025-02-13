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«Я не посмотрю на 20-летнего»: Алсу раскрыла, с каким мужчиной готова будет сыграть свадьбу

Алсу (фото: Telegram @alsouofficial)

Алсу (фото: Telegram @alsouofficial)

Алсу рассказала, что мужчины оказывают ей знаки внимания и зовут на свидания. 41-летняя певица раскрыла главные требования к будущему избраннику.
В августе прошлого года звезда развелась с бизнесменом Яном Абрамовым, от которого воспитывает троих детей – дочерей Сафину и Микеллу и сына Рафаэля. Сейчас певица ведёт активную светскую жизнь, освободившись от брачных оков.

Как правило, при общении со СМИ Алсу не говорит о личной жизни, однако накануне сделала исключение. Она призналась, что после развода у неё возрос интерес к мужчинам, которые оказывают ей знаки внимания и зовут на романтические свидания. Однако певица очень требовательна к представителям противоположного. Одним из критериев является возраст.



«Естественно, на 20-летнего я не посмотрю. Мне важны человеческие качества. Даже внешность не первична. Мне нужно чувствовать тепло, интеллект. Чтобы мне было интересно, весело с человеком», – отметила Алсу.
Завтра, 14 февраля, многие влюблённые будут праздновать День святого Валентина. Певица получила несколько приглашений на свидания, «но это всё не то: не те варианты». Поэтому в праздник звезда будет работать, у неё состоится концерт на родине бывшего мужа – в Баку.

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«Она похожа на подростка»: в сети обсуждают молодую жену звезды сериала «Счастливы вместе», Виктор Логинов ответил на критику
13 февраля 2025, 13:33

Виктор Логинов с женой Марией Гуськовой (фото: Instagram* @loginov_victor)

В сети активно обсуждают брак 49-летнего Виктора Логинова и его избранницы, которая моложе него на 24 года. Актёр, получивший известность за роль Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», отреагировал на критику.
Один из пользователей соцсети X опубликовал фотографию Логинова с его 25-летней женой Марией Гуськовой, заявив, что она похожа на подростка, и задав вопрос: «Он ведь тоже педофил?». На этот пост ответил сам актёр, написав лишь: «23», видимо имея в виду разницу в возрасте с супругой.

«Возраст совсем не показатель. Мы жили в разных странах, но в итоге вместе. Маша младше моей дочки от первого брака», – заявлял Логинов в одном из интервью в прошлом году.
Действительно, дочь Виктора от первого брака Анна на пять лет старше своей мачехи.

Артист женился на Марии Гуськовой в 2020 году, когда ей был 21 год. Этот брак стал четвёртым для Логинова. От прошлых союзов у него есть четверо детей, младшему из них 13 лет.

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Юрий Лоза назвал Киркорова трусом и снова набросился на Клаву Коку
Певец Лоза допустил, что Киркоров может закрывать Милявской путь на сцену
13 февраля 2025, 13:19

Юрий Лоза (Фото: YouTube/@yuryloza2021)

Певец Юрий Лоза готов назвать Филиппа Киркорова трусом, если окажется, что именно он препятствует концертам Лолиты Милявской. Об этом музыкант заявил в беседе с Общественной Службой Новостей. К тому же, Лоза между делом снова проехался по исполнительнице Клаве Коке, назвав ее бесталанной.
Комментируя различные версии об отмене концертов Милявской, автор «Плота» отметил, что сейчас настало такое время, когда артисту могут «перекрыть кислород» в любой момент, потому конкуренция в шоу-бизнесе усилилась и все стараются бороться за место под солнцем самыми разными методами.
«И тогда все действуют по формуле: «кто на что горазд». Например, мою дорогу перекрывают более молодые и бесталанные исполнители, по примеру Клавы Коки. Шоу-бизнес для тех, кто плохо разбирается в этой индустрии, это очень жестокая сфера», — посетовал музыкант.
Лоза добавил, что знаменитости пользуются всеми доступными методами, в том числе незаконными, чтобы обелить свое имя и очернить конкурента.
«Возможно, Киркоров так боится конкуренции Лолиты Милявской, что я допускаю его участие в том, что он закрывает ей путь на сцену. Но когда у артиста есть целая армия поклонников, он при желании сможет организовать концерт в любом месте в любое время. Главное, чтобы люди к нему пришли», — поделился мыслями Лоза.
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Брак с алкоголичкой и нелегкий путь к славе: как пародист Александр Песков пропал со сцены и почему живет на пенсию матери
13 февраля 2025, 13:03

Александр Песков (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Пародист Александр Песков, известный своими пародиями на Аллу Пугачеву, Людмилу Гурченко, Жанну Агузарову и других звезд эстрады, прошел нелегкий путь к известности, а его жизнь оказалась не такой веселой, как его образы на сцене. 13 февраля Пескову исполняется 63 года. Как сейчас живет самый известный пародист России и почему пропал со сцены, рассказывает «Радио 1».

Детство и юность Александра Пескова


Песков родился в 1962 году в городе Коряжма Архангельской области. Его родители были рабочими на заводе. Мать, София Анатольевна, мечтала родить девочку, поэтому сына назвала именем, подходящим для обоих полов. Позже Александр Песков признался, что это оказало влияние на все его дальнейшее творчество.

Мальчик оказался талантливым. Он умело замечал у людей забавные детали в поведении и внешнем виде, и рисовал карикатуры. Тогда родители считали, что сын станет художником, но Александр уже в шесть страстно мечтал оказаться на сцене.

В восьмом классе Саша Песков решил, что будет учиться в Ярославском театральном училище, и даже поступил туда. Но через три месяца подросток впервые попал в цирк и решил стать клоуном.

Карьера в цирке, несчастный случай и длительная реабилитация


В 1979 году Песков поступил в Московское цирковое училище. Однако на третьем курсе его призвали в армию. Там он устроился в ансамбль песни и пляски Таманской дивизии, а позже стал им руководить.

В 1983 году Александр возвращается из армии и продолжает свое обучение. Но однажды он неудачно выполнил трюк: выполняя сальто-мортале, Песков упал на шею и сломал несколько позвонков. После этого на протяжении полугода он проходил тяжелую реабилитацию и с трудом самостоятельно передвигался. В это время отец ушел от матери, у которой начались серьезные проблемы со здоровьем. Мать и сын вместе справлялись с бедой, Александр восстановился, встал на ноги, но о карьере в цирке ему пришлось забыть. Больше на манеже он не появлялся.
Александр Песков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Поиски себя и путь на московскую сцену


Восстановившись после травмы, Песков поступил в труппу Котласского драмтеатра. Где на протяжении года исполнил роли в пятнадцати постановках, и выиграл свою первую премию — награду на конкурсе чтецов в Архангельске.

В 1986 году Песков переезжает в Пермь, где устраивается в филармонию. А через два года он уже оказывается в Калининграде, также в филармонии.

Несколько лет Александр Песков пытался найти себя, пока в 1988 году его не пригласил художественный руководитель Театра эстрады, Борис Брунов, в свою труппу. Так Песков оказался на сцене в Москве. Он поразил публику талантливой пародией. Особенно хорошо у него получалась синхро-буффонада: когда под музыку актер разыгрывал пантомиму.

Только 20 лет спустя, в 2008 году, Песков наконец получил высшее образование, окончив ГИТИС с красным дипломом. В 2017 у него начались проблемы с поджелудочной железой, из-за чего ему приходилось выходить на сцену в подгузниках. В 2020 он уже перестал давать регулярные концерты.

Поразил публику талантом


В 1980 году Александр был в гостях у танцора Владимира Никольского, где в шутку начал изображать Аллу Пугачеву. Все гости были в полном восторге от представления и посоветовали парню вплотную заняться пантомимами.

Много лет спустя, в 90-х годах, Песков оказывается на сцене, где он изображал Надежду Бабкину, Людмилу Гурченко, Гарика Сукачева, Леонида Агутина и других звезд эстрады. Всего он примерил на себя более 150 различных образов.

Но его коронным номером стал образ Аллы Пугачевой, которая однажды лично увидела выступление и срочно отправила Филиппа Киркорова за цветами, чтобы вручить их артисту после выступления.

Людмила Гурченко также была довольна пародиями Пескова на себя и даже встречалась с ним, чтобы вместе порепетировать новый номер. Сам артист неоднократно говорил о том, что образ Гурченко был его любимым.

Особенно хорошо Пескову давался образ Жанны Огузаровой. Однажды актриса Клара Новикова решила преподнести Огузаровой цветы, и сильно удивилась, когда поняла, что на сцене был Александр Песков, а не настоящая певица.
Александр Песков (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Брак с алкоголичкой, рождение ребенка и война с раком


Александр Песков никогда не раскрывал подробности своей личной жизни, о которой ходило множество разных слухов из-за эпатажного внешнего вида актера. В 2020 году он приоткрыл завесу тайны, выпустив книгу «Мужчина в колготках», в которой описал все подробности своей жизни.

Первой супругой Пескова стала 65-летняя алкоголичка. Брак был фиктивный. Александру нужна была прописка в Москве, а у женщины была комната в общежитии, где на тот момент уже было прописано 15 человек. Александр сделал женщине предложение руки и сердца, свадьба прошла по всем традициям.

«Как настоящие артисты, мы должны были доиграть эту пьесу до конца! Все было, как на настоящей свадьбе — тосты, песни, застольные разговоры», — писал артист в своей книге.

После свадьбы Александр больше свою жену не видел, а через месяц узнал о ее смерти.

Переехав в Котлас, мужчина познакомился с актрисой драмтеатра Галиной Хайруллиной. В один прекрасный день он задержался у нее в гостях и остался надолго. От ее дома было удобно доезжать до театра. Постепенно ребята начали влюбляться друг в друга, а позже поженились. Вскоре у них появилась дочь. Тем не менее брак распался. Но Александр и Галина остались друзьями. Позже у девушки обнаружили рак, и именно Александр помог ей справиться с болезнью.

«А дальше началась борьба. Моя личная война с раком за жизнь моей жены. Пять курсов химиотерапии, потеря волос, парики, благо, у меня их полно. После каждого сеанса «химии» у Гали был жуткий «отходняк»: ходила, держась за стенки», — признавался Песков.

Галина победила рак и начала преподавать детям театральное мастерство в Москве.

Тем не менее публика подозревала, что Пескова женщины вовсе не интересуют (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Сам он всегда на этот вопрос отвечал уклончиво.

Живет на пенсию матери и продает дом за 500 млн рублей


Последние годы артист почти не появляется на сцене, и о его жизни мало что известно.

О сегодняшней жизни Александра Пескова мало что известно. Последний его крупный концерт прошел в 2022 году в честь 60-летия. В интервью он говорил, что дела у него идут не очень. На еду он зарабатывает, проводя частные уроки, также с деньгами ему помогает мать-пенсионерка. При этом на сцену актер возвращаться не планирует.

В 2021 году Песков выставил на продажу свой трехэтажный особняк без отделки за 500 миллионов рублей. Чтобы его достроить, требуется еще столько же. На недвижимость пока покупателей не нашлось.

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«Рыбонька моя!»: Пышногрудая Наташа Королёва поздравила «мамулю Люду» Порывай с днём рождения — видео
Наташа Королёва тепло поздравила маму Людмилу Порывай с днём рождения
13 февраля 2025, 13:03

Наталья (Наташа) Королёва (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Нарядная и яркая Наталья Королёва, которую по старинке многие называют Наташей, несмотря на её зрелый во всех отношениях возраст, опубликовала трогательный видеоролик. В нём она тепло поздравила свою маму Людмилу Порывай с днём рождения.
Певица записала трогательное и эмоциональное видеообращение в ярком синем платье с блёстками и глубоким декольте, почти не скрывающим её пышную грудь, сообщает телеграм-канал «Звёздная пыль». На руках у поп-дивы были надеты манерные красные перчатки до локтей.

«Любимая моя мамочка! Ты — далеко, но я знаю, что ты соберёшь подружек на девичник и ого-го как отметишь свой праздник!», — сказала поп-дива.

Она также добавила, что её мама будет «зажигать» на ДР под новый трек, который её доченька записала «вместе с Лерой и Катей». На ответном видео, также опубликованном «звёздно-пыльным» телеграм-каналом Людмила Порывай на самом деле заявляет, что она «летит на крыльях песни» и совершает какие-то замысловатые ужимки и телодвижения, довольно забавные в её возрасте под песню, больше напоминающую частушки.

Пользователям сети и подписчикам канала не слишком понравилось ни поздравление экс-русалки, ни ответный ролик её мамы, живущей в США. Комментаторы заявляют, что им уже «надоели эти Порываи», а один из наиболее непримиримых даже требует «убрать гадюку», не поясняя, о матери или дочери идёт речь.

А в целом поздравление получилось тёплым и проникновенным, почтительная и любящая дочь проявила чувства к маменьке.






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Сын Надежды Кадышевой лишился прав на первого ребёнка и судится за алименты с матерью второго
13 февраля 2025, 12:45

Надежда Кадышева с мужем Александром Костюком и сыном Григорием Костюком (фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

У единственного сына Надежды Кадышевой очень бурная личная жизнь. Григорий Костюк развёлся с двумя женщинами, которые родили от него сыновей.
65-летняя народная артиста России уже 41 лет состоит в браке с композитором и баянистом Александром костюком. Вместе они и в жизни, и на работе. Заслуженный артист России является основателем и руководителем ансамбля «Золотое кольцо», с которым выступает его супруга.

Однако единственный сын Кадышевой и Костюка не может похвастаться таким постоянством. 40-летний Григорий работает концертным директором родителей. Мужчина не говорит о личной жизни, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания общественности. Однако сегодня стало известно, что он уже дважды состоял в браке и имеет детей.

Первой избранницей Костюка стала Анжелика Бирюкова. Её отцом является бизнесмен Алексей Бирюков, а дядей – заммэра Москвы Пётр Бирюков. Девушка работает пресс-атташе спорткомплекса «Лужники». Состоятельные родители помогли паре в организации свадьбы, которая прошла в музее-усадьбе «Архангельское». Тамадой на торжестве был Николай Басков.

12 июня 2015 года на свет появился первенец супругов Алексей. Однако спустя два года Григорий подал на развод. Процесс прошёл спокойно и без громких скандалов, однако отношения между бывшими накалились, и в ноябре 2021 года Бирюкова подала иск о лишении экс-супруга родительских прав. Через полгода суд удовлетворил требования, а отец Лёши даже не попытался оспорить решение.

Выяснилось, что к этому моменту Григорий уже во второй раз стал отцом. Он женился на дочери бизнесмена, состоявшего в совете директоров крупного банка, – Габриелле Мерман. Она окончила МГИМО, сейчас увлекается модой, танцами и вокалом, занимается продажей люксовых предметов интерьера.

В феврале 2023 года Григорий Костюк лично обратился в мировой суд с заявлением о расторжении брака, однако не указал, что у пары есть совместный ребёнок. Мерман об этом не умолчала и инициировала судебные разбирательства по вопросу опеки и размеров алиментов. Тяжбы продолжаются до сих пор.

Примечательно, что у Анжелики и Габриеллы один адвокат. Вероятно, бывшие жёны Костюка знакомы.

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