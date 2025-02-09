«Какая там личная жизнь?»: Алсу раскрыла, почему не ходит на свидания после развода

Алсу (фото: Instagram* @alsou_a)
Алсу сделала кокетливое признание о личном и рассказала, что поднимает ей настроение после развода.
Певица устроила яркую фотосессию в насыщенном розовом костюме. Она сделала красивую укладку мелкими волнами и нанесла гламурный макияж, акцентирующий внимание на широко распахнутых глазах. Алсу даже сделала маникюр в цвет своего наряда.
Также певица обратилась к поклонникам, которые с нетерпением ждут выхода её новых песен. Она заверила, что совсем скоро порадует их музыкальными новинками. Алсу подчеркнула, что работает, не покладая рук: пишет новые песни, готовится к предстоящим концертам, снимает клипы и занимается танцами.
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«Розовый всегда поднимает настроение! Может только мне, поскольку я «розовая вода» (Ал-су), а может, я просто в хорошем настроении», – поделилась исполнительница хита «Зимний сон».
Также певица обратилась к поклонникам, которые с нетерпением ждут выхода её новых песен. Она заверила, что совсем скоро порадует их музыкальными новинками. Алсу подчеркнула, что работает, не покладая рук: пишет новые песни, готовится к предстоящим концертам, снимает клипы и занимается танцами.
«Какая там личная жизнь? Некогда вообще. И даже в День всех влюбленных у меня концерт в Баку, а не свидание», – отметила в заключение Алсу.Читайте также:
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Анастасия Чинкова