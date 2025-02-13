Алсу рассказала о мести бывшим возлюбленным

Алсу (Фото: Инстаграм* @alsou_a)
Исполнительница Алсу рассказала прессе, сталкивалась ли с местью со стороны экс-возлюбленных и мстила ли сама. Несмотря на суды по разделу имущества с бывшим мужем Яном Абрамовым, артистка назвала себя немстительным человеком.
Исполнительница пришла на презентацию музыкального альбома звездного фотографа Владимира Широкова.
Пресса продолжают интересоваться, какой мужчина может заинтересовать певицу и вызвать ее интерес. Выяснилось, что ни возраст, ни внешние данные не имеют значение, для Алсу первичны человеческие качества.
Ранее Алсу раскрыла главные требования к будущему избраннику.
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«Я вообще не мстительный, не злопамятный человек, я вообще ни на кого не держу зла никогда», — ответила Алсу на вопрос о мести.
Пресса продолжают интересоваться, какой мужчина может заинтересовать певицу и вызвать ее интерес. Выяснилось, что ни возраст, ни внешние данные не имеют значение, для Алсу первичны человеческие качества.
«Я должна почувствовать тепло, интеллект, чтобы мне было интересно и весело, чтобы он обладал чувством юмора», — процитировал StarHit Алсу.
Ранее Алсу раскрыла главные требования к будущему избраннику.
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