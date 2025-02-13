Алсу рассказала о мести бывшим возлюбленным

Валерия и Иосиф Пригожин считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Они женаты уже более 20 лет, но это не значит, что они во всём согласны друг с другом. Певица и продюсер сняли трендовых ролик и рассказали, что для них «норм» и «стрём» в отношениях.