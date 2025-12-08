Алёна Апина опубликовала фотосессию с дочерью по важному поводу

08 декабря 2025, 06:15

Апина трогательно поздравила дочь с 24‑летием и опубликовала совместные снимки

Ксения Иратова и Алёна Апина (Фото: Instagram* @neapina)

61‑летняя заслуженная артистка России Алёна Апина поделилась с поклонниками серией снимков со своей единственной дочерью Ксенией Иратовой. В этот день девушка отметила свой 24‑й день рождения, пишет VOICE.





На фотографиях мать и дочь предстали в парных образах, подчеркнув своё поразительное сходство. Певица сопроводила публикацию тёплым посланием.



«24 года я держу тебя за руку. 24 года надежд, разочарований, счастья, слёз, радости, открытий и много-много всего, из чего складывается жизнь. Я буду держать твою руку всегда. Я очень тебя люблю, моя девочка. С днем рождения!» — обратилась к дочери певица.