«Я — первопроходец»: Алёна Апина судится со «Словом пацана» из-за использования её песен
Апина судится с создателями сериала «Слово пацана» из-за использования её песен
Певица Алёна Апина рассказала в интервью Юлии Меньшовой, что подала иск против создателей популярного сериала «Слово пацана».
По словам артистки, одна из серий проекта была заблокирована из-за неправомерного использования её музыкальных произведений.
«Рождается музыкальное воспроизведение, у него четыре родителя: композитор, автор текста и в нашем случае два исполнителя. Если убрать одно звено, все рухнет. Всех этих разборок не было много лет, пока не появился наш чудесный цифровой мир, появились платформы, люди скачивают песни, а у меня вопрос: почему прибыль должен получать один человек», — рассказала Апина.Певица подчеркнула, что исполнительская часть должна учитываться при распределении прибыли, и она стала одной из первых, кто решил отстаивать эти права в суде.
«Исполнительская часть есть во всех произведениях, но чтобы исполнитель отсудил, пока этого еще нет, я — первопроходец», — заявила она.Кроме того, Апина призналась, что поначалу выступала против съёмок байопика о легендарной группе «Комбинация», но позже изменила мнение.