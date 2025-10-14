«Я — первопроходец»: Алёна Апина судится со «Словом пацана» из-за использования её песен

14 октября 2025, 19:44

Апина судится с создателями сериала «Слово пацана» из-за использования её песен

Алёна Апина (Фото: Instagram* / @neapina)

Певица Алёна Апина рассказала в интервью Юлии Меньшовой, что подала иск против создателей популярного сериала «Слово пацана».





По словам артистки, одна из серий проекта была заблокирована из-за неправомерного использования её музыкальных произведений.





«Рождается музыкальное воспроизведение, у него четыре родителя: композитор, автор текста и в нашем случае два исполнителя. Если убрать одно звено, все рухнет. Всех этих разборок не было много лет, пока не появился наш чудесный цифровой мир, появились платформы, люди скачивают песни, а у меня вопрос: почему прибыль должен получать один человек», — рассказала Апина.

«Исполнительская часть есть во всех произведениях, но чтобы исполнитель отсудил, пока этого еще нет, я — первопроходец», — заявила она.