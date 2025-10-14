«Седина у меня на висках, ну и что»: Бородина с иронией высказалась о возрастных изменениях
Ксения Бородина ответила поклонникам, «намекнувшим» на седину
Телеведущая Ксения Бородина с самоиронией отреагировала на комментарии поклонников, которые «тактично» намекнули ей на появившуюся седину.
В своём Telegram-канале звезда призналась, что с возрастными изменениями борется спокойно и без фанатизма.
«Пока сохраняем молодость, как умеем: патчи, масочки, массажики. Седина у меня на висках, ну и что ж теперь», — поделилась Бородина.Телеведущая подчеркнула, что считает естественные проявления возраста нормальными и не видит в них повода для тревоги.
Поклонники поддержали Ксению, отметив, что она по-прежнему выглядит молодо и ухоженно, а главное — излучает уверенность и позитив.