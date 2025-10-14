Достижения.рф

«Седина у меня на висках, ну и что»: Бородина с иронией высказалась о возрастных изменениях

Ксения Бородина ответила поклонникам, «намекнувшим» на седину
Ксения Бородина (Фото: Instagram* / @borodylia)

Телеведущая Ксения Бородина с самоиронией отреагировала на комментарии поклонников, которые «тактично» намекнули ей на появившуюся седину.



В своём Telegram-канале звезда призналась, что с возрастными изменениями борется спокойно и без фанатизма.

«Пока сохраняем молодость, как умеем: патчи, масочки, массажики. Седина у меня на висках, ну и что ж теперь», — поделилась Бородина.
Телеведущая подчеркнула, что считает естественные проявления возраста нормальными и не видит в них повода для тревоги.

Поклонники поддержали Ксению, отметив, что она по-прежнему выглядит молодо и ухоженно, а главное — излучает уверенность и позитив.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0