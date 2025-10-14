Маленький сын Лерчек вернулся домой после травмы — бабушка поделилась подробностями
Мама Лерчек рассказала, что сына блогера выписали из больницы
Мама популярного блогера Лерчек, Эльвира Викторовна Феопентова, рассказала в соцсетях о состоянии своего внука Льва, который недавно оказался в больнице после несчастного случая.
По словам женщины, мальчика уже выписали, он чувствует себя хорошо и находится дома под присмотром близких.
«Лёвушку уже выписали из больницы, и он сейчас дома. Спасибо всем, кто переживал вместе с нами за его здоровье», — сообщила Феопентова.Напомним, ребёнок получил травмы головы и лёгких, когда во время игры уронил на себя стол.
Кроме того, мама Лерчек обратилась к подписчикам с просьбой не верить всему, что публикуют в СМИ.
«В новостях пишут много про нашу семью, и не всегда это правда», — подчеркнула она.