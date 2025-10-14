Маленький сын Лерчек вернулся домой после травмы — бабушка поделилась подробностями

14 октября 2025, 19:32

Мама Лерчек рассказала, что сына блогера выписали из больницы

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* / @lerchek_life)

Мама популярного блогера Лерчек, Эльвира Викторовна Феопентова, рассказала в соцсетях о состоянии своего внука Льва, который недавно оказался в больнице после несчастного случая.





По словам женщины, мальчика уже выписали, он чувствует себя хорошо и находится дома под присмотром близких.





«Лёвушку уже выписали из больницы, и он сейчас дома. Спасибо всем, кто переживал вместе с нами за его здоровье», — сообщила Феопентова.

«В новостях пишут много про нашу семью, и не всегда это правда», — подчеркнула она.