Валя Карнавал кардинально сменила образ: короткие волосы и чёлка
Популярная блогерша и певица Валя Карнавал решилась на резкую смену имиджа и поделилась результатом со своими подписчиками.
В новом видео Валя предстала с короткими тёмными волосами — она сделала классическое каре и добавила себе чёлку. Фанаты пришли в восторг от преображения, активно сравнивая звезду с известными голливудскими дивами.
Ранее Валя делилась изменениями, произошедшими за последние три года: блогерша похудела с 65 до 48 килограммов. Однако реакция аудитории была неоднозначной — многие подписчики критиковали её за чрезмерный подход к внешности и задавались вопросом, насколько оправдана пластическая хирургия в её возрасте.
