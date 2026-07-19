Алёна Блин призналась, что участие в одном шоу изменило её отношение к Анне Седоковой

19 июля 2026, 16:14

Журналистка Алёна Блин рассказала о разочаровании в певице Анне Седоковой

Алёна Блин (Фото: Instagram* / @alenablin)

Алёна Блин поделилась впечатлениями от участия в телепроекте «Мастер игры» и призналась, что во время съёмок её мнение об Анне Седоковой изменилось не в лучшую сторону. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».