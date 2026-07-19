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Алёна Блин призналась, что участие в одном шоу изменило её отношение к Анне Седоковой

Журналистка Алёна Блин рассказала о разочаровании в певице Анне Седоковой
Алёна Блин (Фото: Instagram* / @alenablin)

Алёна Блин поделилась впечатлениями от участия в телепроекте «Мастер игры» и призналась, что во время съёмок её мнение об Анне Седоковой изменилось не в лучшую сторону. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Журналистка не стала раскрывать подробности произошедшего, однако дала понять, что после проекта их отношения не стали ближе и о примирении речи не идёт.

По словам Алёны, совместная работа с артисткой оказалась для неё неожиданной и повлияла на восприятие Седоковой. При этом журналистка решила не выносить детали конфликта в публичное пространство.

Зато на съёмках шоу Блин удалось найти человека, с которым у неё сложились хорошие отношения. Им стал Олег Верещагин, которого журналистка назвала сильным участником и «очень хорошим игроком». Алёна призналась, что рада знакомству с ним и тому, как в итоге сложилось их общение во время проекта.

Софья Метелева

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