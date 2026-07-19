«Мне нужны ваши зубы»: певица Кеша рассказала о необычном увлечении
Певица Кеша удивила поклонников неожиданным признанием о своём необычном хобби. В подкасте «Las Culturistas» артистка рассказала, что уже несколько лет коллекционирует человеческие зубы, а её собрание насчитывает более тысячи экземпляров.
По словам Кеши, всё началось с молочных зубов ребёнка. Вместо того чтобы выбрасывать их, певица решила сохранить необычные «сувениры» и использовать их для создания украшений. В итоге из коллекции появились ожерелье, серьга, пояс и даже корона, сделанные с использованием зубов.
Со временем увлечение переросло в полноценную коллекцию. Большую часть экземпляров Кеша получила от поклонников, которые начали отправлять ей свои выпавшие зубы после того, как узнали о её необычном интересе.
«Мне нужны ваши зубы», — с юмором обращается певица к фанатам, призывая их не выбрасывать такие необычные предметы.Кеша также призналась, что в её коллекции есть не только человеческие зубы, но и зубы домашних животных — их она хранит в память о любимых питомцах.
Артистка отметила, что такое необычное хобби ей нравится ещё и потому, что оно помогает создавать эпатажные образы и удивлять окружающих. По словам Кеши, её коллекция — это способ самовыражения и возможность немного нарушать привычные представления о красоте.