«Мне нужны ваши зубы»: певица Кеша рассказала о необычном увлечении

19 июля 2026, 15:51

Певица Кеша призналась, что делает украшения из человеческих зубов

Кеша (Фото: Instagram* / @kesha)

Певица Кеша удивила поклонников неожиданным признанием о своём необычном хобби. В подкасте «Las Culturistas» артистка рассказала, что уже несколько лет коллекционирует человеческие зубы, а её собрание насчитывает более тысячи экземпляров.





По словам Кеши, всё началось с молочных зубов ребёнка. Вместо того чтобы выбрасывать их, певица решила сохранить необычные «сувениры» и использовать их для создания украшений. В итоге из коллекции появились ожерелье, серьга, пояс и даже корона, сделанные с использованием зубов.



Со временем увлечение переросло в полноценную коллекцию. Большую часть экземпляров Кеша получила от поклонников, которые начали отправлять ей свои выпавшие зубы после того, как узнали о её необычном интересе.





«Мне нужны ваши зубы», — с юмором обращается певица к фанатам, призывая их не выбрасывать такие необычные предметы.