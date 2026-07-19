«Губастенький»: Ксения Собчак встретилась с норвежским футболистом Эрлингом Холанном
Ксения Собчак встретилась с Эрлингом Холанном на показе Dolce & Gabbana
Ксения Собчак поделилась в соцсетях кадрами с показа Dolce & Gabbana, где ей удалось встретиться с одним из самых известных футболистов мира — норвежским нападающим Эрлингом Холанном.
Журналистка с иронией рассказала о знакомстве с спортсменом, сначала представив его как модель и отметив его внешность. Собчак пошутила, что её новый знакомый явно связан с футболом и даже знает о важных матчах.
«Познакомилась с моделью. Красивый. Губастенький. Прям как Виктория Лопырева. Явно увлекается футболом. Говорит, сегодня какой-то важный матч», — написала Ксения.Собчак также призналась, что не сразу поняла, зачем ей понадобилось совместное фото с Холанном, ведь ранее они уже спокойно сфотографировались во время ужина.
По словам журналистки, идея сделать селфи появилась благодаря её сыну, для которого встреча с известным футболистом оказалась особенно важным событием.