«Губастенький»: Ксения Собчак встретилась с норвежским футболистом Эрлингом Холанном

19 июля 2026, 15:22

Ксения Собчак встретилась с Эрлингом Холанном на показе Dolce & Gabbana

Ксения Собчак и Эрлинг Холанн (Фото: Instagram* / @xenia_sobchak)

Ксения Собчак поделилась в соцсетях кадрами с показа Dolce & Gabbana, где ей удалось встретиться с одним из самых известных футболистов мира — норвежским нападающим Эрлингом Холанном.





Журналистка с иронией рассказала о знакомстве с спортсменом, сначала представив его как модель и отметив его внешность. Собчак пошутила, что её новый знакомый явно связан с футболом и даже знает о важных матчах.





«Познакомилась с моделью. Красивый. Губастенький. Прям как Виктория Лопырева. Явно увлекается футболом. Говорит, сегодня какой-то важный матч», — написала Ксения.