Toxi$ решил восстановиться после концерта необычным способом

19 июля 2026, 16:05

Рэпер Toxi$ после выступления на VK Fest отправился играть в «танчики»

Toxi$ (Фото: Instagram* / @toxis_slimey)

Рэпер Toxi$, выступивший на VK Fest, после выхода на сцену решил отдохнуть и восстановить силы в неожиданном месте. Вместо привычной гримёрки артиста заметили за компьютером в игровой зоне фестиваля. Об этом сообщает Super.