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Toxi$ решил восстановиться после концерта необычным способом

Рэпер Toxi$ после выступления на VK Fest отправился играть в «танчики»
Toxi$ (Фото: Instagram* / @toxis_slimey)

Рэпер Toxi$, выступивший на VK Fest, после выхода на сцену решил отдохнуть и восстановить силы в неожиданном месте. Вместо привычной гримёрки артиста заметили за компьютером в игровой зоне фестиваля. Об этом сообщает Super.



После эмоционального выступления исполнитель отправился играть в «танчики», переключившись с музыки на любимое развлечение. Кадры с рэпером за компьютером появились в Сети и вызвали улыбку у поклонников.

Похоже, для Toxi$ такой формат отдыха оказался не менее приятным, чем стандартный отдых после концерта. Артист выбрал простой способ расслабиться после насыщенного дня и немного отвлечься от сцены и внимания публики.

Фанаты отметили, что такой момент показал исполнителя с более обычной стороны — несмотря на популярность, после выступлений ему тоже хочется просто расслабиться и заняться тем, что приносит удовольствие.

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*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

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