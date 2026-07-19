Toxi$ решил восстановиться после концерта необычным способом
Рэпер Toxi$, выступивший на VK Fest, после выхода на сцену решил отдохнуть и восстановить силы в неожиданном месте. Вместо привычной гримёрки артиста заметили за компьютером в игровой зоне фестиваля. Об этом сообщает Super.
После эмоционального выступления исполнитель отправился играть в «танчики», переключившись с музыки на любимое развлечение. Кадры с рэпером за компьютером появились в Сети и вызвали улыбку у поклонников.
Похоже, для Toxi$ такой формат отдыха оказался не менее приятным, чем стандартный отдых после концерта. Артист выбрал простой способ расслабиться после насыщенного дня и немного отвлечься от сцены и внимания публики.
Фанаты отметили, что такой момент показал исполнителя с более обычной стороны — несмотря на популярность, после выступлений ему тоже хочется просто расслабиться и заняться тем, что приносит удовольствие.
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