Алёна Хмельницкая высказалась о детях и сохранении брака
Актриса Алёна Хмельницкая поделилась своим мнением о том, может ли появление ребёнка помочь сохранить отношения в паре. По словам артистки, она не считает такой подход правильным. Об этом сообщает «ТВ Mail».
Хмельницкая уверена, что рождение или усыновление ребенка ради попытки удержать брак — несправедливо по отношению к самому ребенку. По её мнению, дети не должны становиться инструментом для решения проблем между взрослыми.
Актриса подчеркнула, что отношения должны строиться на чувствах и взаимопонимании, а не на надежде, что появление малыша сможет изменить ситуацию.
У самой Алёны Хмельницкой двое детей от брака с режиссёром Тиграном Кеосаяном — старшая дочь Александра и младшая Ксения.
