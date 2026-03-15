Виски и «немой» водитель: Стал известен райдер певицы Славы
Певица Слава, недавно оказавшаяся в центре скандала после выступления в Пензе, не стала менять свои требования к организации концертов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
За одно выступление артистка требует гонорар в размере 3,5 миллиона рублей. Этот гонорар включает в себя приезд команды из 12 человек, состоящей из балета, музыкантов и помощников. Для встречи певицы предоставляется автомобиль Mercedes V-class, в котором должны быть новые подушки и одеяло. Водителю строго запрещено разговаривать, останавливаться во время поездки и даже пользоваться одеколоном.
Кроме того, предусмотрены суточные расходы: 15 тысяч рублей для Славы и по 5 тысяч для каждого члена коллектива. В гримёрке для артистки должны быть подготовлены две бутылки красного и белого вина, виски Chivas и пачка сигарет.
Читайте также: