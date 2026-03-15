Катя Лель заявила, что инопланетяне забрали её песню
Катя Лель связала успех хита «Мой мармеладный» с вмешательством пришельцев
Певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) сообщила подписчикам в своём блоге о том, что инопланетяне забрали её песню «Мой мармеладный».
По словам артистки, таким образом внеземные цивилизации планируют перезагрузить сознание человечества.
«Взяли они «Мармеладного» для того, чтобы прогрузить сознание новой энергией во всем мире. Это было наглядно в 2023 году. Это необъяснимый факт. 100 миллионов просмотров в день и впервые в тройке лидеров Spotify на русском языке, обогнав Taylor Swift», — привела доказательства артистка.Певица считает, что это свидетельствует о подготовке человечества к тому, что русский язык станет мировым. Напомним, что это не первое заявление Лель об инопланетянах: ранее она рассказывала о похищении зубов, которые содержат ДНК и нужны пришельцам для картотеки.