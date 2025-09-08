Катя Гордон рассказала о давлении на Валерию Чекалину со стороны защиты экс-мужа
Гордон заявила, что адвокаты Артёма Чекалина добились отказа Лерчек от её помощи
Юрист и общественный деятель Катя Гордон заявила, что на Валерию Чекалину оказывали давление, чтобы та отказалась от её юридической поддержки. По словам Гордон, инициатива исходила от адвокатов Артёма Чекалина, а также от одного из следователей, личность которого, как утверждает она, ей известна.
Гордон подчеркнула, что Чекалина не знала о предполагаемом выводе средств за границу и не имела отношения к финансовым операциям, в которых обвиняется её бывший супруг.
«На Леру Чекалину в своё время надавили… Её заставили отказаться от меня. Но я по-прежнему уверена: Валерия абсолютно не виновна», — заявила Катя Гордон в своём Telegram-канале.
Она также призвала женщин не поддаваться на уговоры и не верить обещаниям о том, что если вести себя тихо, всё уладится.
Отдельно юрист выразила своё несогласие с судебной практикой, в рамках которой к колонии приговаривают многодетных матерей. Гордон считает это несправедливым, поскольку такие женщины, по её мнению, не представляют угрозы обществу.
«Они не убийцы, не совершают тяжких преступлений. Это разрушает судьбы их детей. Свободу Лере Чекалиной!» — добавила она.*принадлежит Meta, запрещённой в России