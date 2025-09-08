Катя Гордон рассказала о давлении на Валерию Чекалину со стороны защиты экс-мужа

08 сентября 2025, 20:56

Гордон заявила, что адвокаты Артёма Чекалина добились отказа Лерчек от её помощи

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Юрист и общественный деятель Катя Гордон заявила, что на Валерию Чекалину оказывали давление, чтобы та отказалась от её юридической поддержки. По словам Гордон, инициатива исходила от адвокатов Артёма Чекалина, а также от одного из следователей, личность которого, как утверждает она, ей известна.





Гордон подчеркнула, что Чекалина не знала о предполагаемом выводе средств за границу и не имела отношения к финансовым операциям, в которых обвиняется её бывший супруг.





«На Леру Чекалину в своё время надавили… Её заставили отказаться от меня. Но я по-прежнему уверена: Валерия абсолютно не виновна», — заявила Катя Гордон в своём Telegram-канале.

«Они не убийцы, не совершают тяжких преступлений. Это разрушает судьбы их детей. Свободу Лере Чекалиной!» — добавила она.