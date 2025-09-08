Олег Шепс открыл в Москве таверну, где гостей ждёт полное погружение в мистику
В Москве появилась таверна с мистической атмосферой и тематическим меню от Шепса
Самарский экстрасенс Олег Шепс открыл в Москве магическую таверну. Подробности сообщает Telegram-канал «Звездач».
Новое заведение предлагает гостям атмосферу волшебства и мистики. Посетители смогут погрузиться в мир загадок и попробовать блюда оригинальной кухни. Отмечается, что попасть в таверну «ЗОВ ВОРОНА» можно только по предварительной записи.
«Здесь каждая деталь наполнена живой магией», — высказался экстрасенс.В меню представлены стейк из индейки «Находка жреца» за 780 рублей и говяжий стейк «Сердце оборотня» за 1350 рублей. Гости также могут заказать тартар «Вампирский взор» за 740 рублей или салат «Коридор затмений» за 790 рублей.
Среди десертов — крем-брюле «Магия внутри» за 490 рублей и тирамису «Ноктюрн» за 580 рублей. В заведении также подают суп под названием «ОлеХ» за 490 рублей.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.