Олег Шепс открыл в Москве таверну, где гостей ждёт полное погружение в мистику

08 сентября 2025, 18:13

В Москве появилась таверна с мистической атмосферой и тематическим меню от Шепса

Олег Шепс (Фото: Instagram* @shepsolegofficial )

Самарский экстрасенс Олег Шепс открыл в Москве магическую таверну. Подробности сообщает Telegram-канал «Звездач».





Новое заведение предлагает гостям атмосферу волшебства и мистики. Посетители смогут погрузиться в мир загадок и попробовать блюда оригинальной кухни. Отмечается, что попасть в таверну «ЗОВ ВОРОНА» можно только по предварительной записи.

«Здесь каждая деталь наполнена живой магией», — высказался экстрасенс.

