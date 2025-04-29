Алёна Кравец призвала Наташу Королёву быть осторожнее с невесткой

Архип Глушко и Наташа Королева (Фото: Инстаграм* @grek_grex)
Светская дама Алёна Кравец выразила сомнения по поводу выбора невесты единственного сына Наташи Королёвой и Тарзана, Архипа Глушко. Молодожены, Архип и его избранница Мелисса, недавно сочетались браком, и, хотя семья одобрила их союз, Кравец считает, что стоит быть осторожнее в отношении новой невестки. Об этом пишет «Super».
По мнению Алёны, Мелисса может преследовать корыстные цели, и она не исключает, что у девушки могут быть скрытые мотивы.
Алёна также напомнила о прошлом Мелиссы, которая работала стриптизершей.
В связи с этим Кравец призвала Наташу Королёву проявлять осторожность и внимательно следить за отношениями своего сына с его новой супругой.
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*Запрещен в РФ
«Эта невестка Королёвой ещё покажет всем «небо в алмазах». Семья Королёвой ещё узнает и её характер, и её повадки. Мне кажется, она не вполне искренняя», — отметила Кравец.
Алёна также напомнила о прошлом Мелиссы, которая работала стриптизершей.
«В такие профессии идут люди без моральных принципов и тормозов. Готовые за деньги трясти своей «звездой» и прочими прелестями», — добавила она.
В связи с этим Кравец призвала Наташу Королёву проявлять осторожность и внимательно следить за отношениями своего сына с его новой супругой.
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*Запрещен в РФ
Дарья Осипова