Бузова устроила прощальную вечеринку перед отъездом из России

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)
Ольга Бузова сообщила, что надолго покинула РФ. Накануне она устроила прощальную вечеринку с близкими, о чем рассказала подписчикам в соцсетях.
В свой последний день в российской столице Бузова встретилась с отцом и подругами.
Ольга не назвала страну, в которую отправилась. Уточняется, что знаменитость вернется в Россию не раньше июня.
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«Всех увидела, обняла и поцеловала! Впереди меня ждет увлекательное путешествие… я с нетерпением его жду. Но улетать надолго от дома всегда тяжело», — написала в своем блоге ведущая.
Ольга не назвала страну, в которую отправилась. Уточняется, что знаменитость вернется в Россию не раньше июня.
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Екатерина Коршунова