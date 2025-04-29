Полина Гагарина отметила день рождения дочери вместе с бывшим мужем

Полина Гагарина с семьей (Фото: Инстаграм* @isxakov)
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков воссоединились на праздновании дня рождения их дочери Мии. 26 апреля девочке исполнилось восемь лет. Снимок с торжественного мероприятия в своем блоге опубликовал бывший муж певицы.
Гагарина начала встречаться с фотографом в 2013 году, а через год вышла за него замуж. Через шесть лет супруги разошлись. Первое время их отношения были крайне напряженными, однако теперь обиды остались в прошлом.
Артистка часто проводит время в компании Исхакова. Примечательно, что Гагарина не планирует выходить замуж в третий раз.
На опубликованном снимке Полина позирует вместе с дочерью Мией, бывшим мужем Дмитрием, матерью Екатериной и сыном Андреем от первого брака.
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*Запрещен в РФ
Артистка часто проводит время в компании Исхакова. Примечательно, что Гагарина не планирует выходить замуж в третий раз.
На опубликованном снимке Полина позирует вместе с дочерью Мией, бывшим мужем Дмитрием, матерью Екатериной и сыном Андреем от первого брака.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова