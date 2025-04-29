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Полина Гагарина отметила день рождения дочери вместе с бывшим мужем

Гагарина и Исхаков вместе отметили день рождения дочки
Полина Гагарина с семьей (Фото: Инстаграм* @isxakov)

Полина Гагарина с семьей (Фото: Инстаграм* @isxakov)

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков воссоединились на праздновании дня рождения их дочери Мии. 26 апреля девочке исполнилось восемь лет. Снимок с торжественного мероприятия в своем блоге опубликовал бывший муж певицы.
Гагарина начала встречаться с фотографом в 2013 году, а через год вышла за него замуж. Через шесть лет супруги разошлись. Первое время их отношения были крайне напряженными, однако теперь обиды остались в прошлом.

Артистка часто проводит время в компании Исхакова. Примечательно, что Гагарина не планирует выходить замуж в третий раз.

На опубликованном снимке Полина позирует вместе с дочерью Мией, бывшим мужем Дмитрием, матерью Екатериной и сыном Андреем от первого брака.

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Бузова устроила прощальную вечеринку перед отъездом из России
29 апреля 2025, 08:22

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова сообщила, что надолго покинула РФ. Накануне она устроила прощальную вечеринку с близкими, о чем рассказала подписчикам в соцсетях.
В свой последний день в российской столице Бузова встретилась с отцом и подругами.

«Всех увидела, обняла и поцеловала! Впереди меня ждет увлекательное путешествие… я с нетерпением его жду. Но улетать надолго от дома всегда тяжело», — написала в своем блоге ведущая.

Ольга не назвала страну, в которую отправилась. Уточняется, что знаменитость вернется в Россию не раньше июня.

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«Регинка трижды!»: Певица Валерия проговорилась, что Тодоренко и Влад Топалов станут родителями в третий раз
На афтепати шоу «Маска» Валерия рассекретила третью беременность Регины Тодоренко
29 апреля 2025, 06:08

Влад Топалов и Регина Тодоренко (Фото: Instagram* @reginatodorenko)

Регина Тодоренко и Влад Топалов ждут третьего ребенка, хотя сами они объявления не делали. Новость случайно выдала певица Валерия. На вечеринке по случаю финала шестого сезона «Маска» звезда поделилась «не своим» секретом, видимо на радостях от похожего семейного счастья — Валерия недавно стала бабушкой во второй раз.
На праздновании окончания «Маски» Валерия увлеклась и сказала то, что Тодоренко и Топалов пока держали в тайне от публики. Во время речи мужа певицы Иосифа Пригожина Валерия намекнула на скорое пополнение в чужой семье.

Пригожин говорил тост на афтепати, где отметил, что шестой сезон пролетел очень быстро — а детей при этом родилось много. Он поразился, что Валерия успела стать бабушкой два раза, на что та радостно отозвалась: «Регинка трижды (уже мамой будет)».

«Регина, да... Ну. Ну да. Потом», — попытался отвлечь внимание собравшихся Иосиф, пока Валерия тихо добавила «неважно, не бабушкой, а мамой», думая, что мужа смутила неточность ее слов.



«Рассекречивание» новости попало на камеру, увидеть клип можно в Telegram-канале «Звездач».

Бывшая ведущая «Орла и решки» артистка Регина Тодоренко уже седьмой год замужем за певцом Владом Топаловым, и их отношения можно назвать образцовыми: супруги поддерживают добрые отношения в семье и не позволяют разногласиям перерасти в конфликты. Вместе пара воспитывает сыновей Мишу и Мирослава.

Влад Топалов и Регина Тодоренко (Фото: Instagram* @reginatodorenko)

Отец Влада, Михаил Топалов, называет Регину «подарком судьбы», изменившим его сына, который преодолел прошлые проблемы и стал заботливым отцом. Тодоренко и сама признавалась в соцсетях в феврале, что первое время отношений с Владом ощущала себя какой-то «укротительницей дикого тигра», которого хотелось приручить. И, видимо, успешно.

«Я прямо молюсь на него, потому что таких отцов я еще никогда в жизни не видела», — признавалась Регина, тепло отзываясь о любимом.
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Не берут на конкурсы из-за имени и фамилии: Внучка Пугачевой расплачивается за грехи великой певицы
Внучку Пугачевой не пускают на часть конкурсов в России из-за связи с певицей
29 апреля 2025, 04:40

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Алла Пугачева-младшая растет талантливой девочкой, но сталкивается с отказами в части конкурсов из-за фамилии своей знаменитой бабушки. Алла Пугачева сейчас живет в роскоши на Кипре, однако к оставшейся родне в России публика теперь относится предвзято из-за их связи с уехавшей певицей. Семья ее племянника Владислава и его дочери оказалась в тени громкого имени Примадонны.
Пугачева не скрывает удобства от жизни на острове, где она устраивает шумные вечеринки и тратит миллионы, заработанные в России. Народная артистка окружена друзьями и ни в чем себе не отказывает, но у ее родных все не так гладко.

Живут без родителей и отмечают дни рождения на заднем дворе без гостей: как сегодня выглядят подросшие дети Пугачевой и Галкина*
Живут без родителей и отмечают дни рождения на заднем дворе без гостей: как сегодня выглядят подросшие дети Пугачевой и Галкина*
Племянник певицы Владислав, сын ее покойного брата, и его жена Гузель давно не получали от артистки вестей, сообщает «7days.ru». За все время Примадонна ни разу не связалась с семьей и даже не познакомилась с внучкой, названной в ее честь. При этом шоумен Стас Барецкий недавно заявлял, что известная певица может вернуться в Россию уже летом 2025 года.

Маленькая Алла Пугачева-младшая растет копией знаменитой бабушки в плане интереса к творчеству и достижениям. Она тоже грезит о карьере артистки и восхищается знаменитой певицей. Но путь к мечте ребенка оказался тернистым: девочку не допускают к некоторым конкурсам, как только узнают ее фамилию.

Алла Пугачева-младшая (Фото: Instagram* @allapugacheva.v)

«Ура, победа! Я старалась целый год. Да, из-за моего имени и фамилии меня не брали на некоторые конкурсы, я расстраивалась. Но так меня назвал папа, а фамилия — как есть», — делилась юная Алла.
Репутация Пугачевой-старшей стала для девочки тяжелым бременем, которое вряд ли «исчезнет» в ближайшие годы. Остается надеяться, что люди не будут столь критичны к ребенку лишь по причине родства и не загубят в нем творческую искру.

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#семья
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#сын
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«Сядьте со мной кто-нибудь»: Врачи запретили Якубовичу делать опасный трюк на самолете, хотя «петля» его расслабляла
Якубович признался, что врачи не позволяют ему делать петли на самолете из-за здоровья
29 апреля 2025, 03:50

Леонид Якубович (Фото: Instagram* @yakubovitch)

Леонид Якубович поделился, что врачи запретили ему выполнять любимую «петлю» в небе, которая помогала справляться с негативом. Эта фигура высшего пилотажа была для 79-летнего ведущего «Поля чудес» способом перезагрузки, однако медики «настоятельно советовали» подобные развлечения прекратить. Откровения Якубовича можно было услышать в шоу «Ты не поверишь!».
Оказалось, что полеты для Якубовича — не просто хобби, а средство от депрессии. Он признался, что при возможности всегда ищет аэроклуб в городах, куда едет на гастроли. Полеты позволяют ему взглянуть на проблемы сверху, где люди и машины кажутся крошечными, а заботы теряют вес.

«Регинка трижды!»: Певица Валерия проговорилась, что Тодоренко и Влад Топалов станут родителями в третий раз
«Регинка трижды!»: Певица Валерия проговорилась, что Тодоренко и Влад Топалов станут родителями в третий раз
В свои почти 80 лет, которые актер отметит 31 июля, Якубович сохраняет задор и любовь к небу. Медики строго запретили звезде выполнять «петлю» из-за возраста, и даже в райдере Якубовича теперь есть рекомендательный запрет на полеты в аэротрубе. Однако телеведущий уверяет: он не страдает от излишней гордости, если самочувствие подводит — просит кого-то лететь рядом.

Леонид Якубович (Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»)

«Много раз это было у меня. Я могу сказать: «Ребят, сегодня не мой день, сядьте со мной кто-нибудь». И мы поднимаемся вверх. Если посмотреть сверху, люди вот такие (маленькие), машинки вот такие. Все твои проблемы ровно такие же. И минут через 25-30 всё это уходит», — описывал он свои эмоции.
Жена Якубовича Марина пробовала разделить его увлечение, но осталась равнодушной к небу.

26 апреля «Радио 1» передавало, что Лариса Гузеева дала откровенное интервью Лауре Джугелии, в котором обсудила свое отношение к программе «Давай поженимся!». Попутно затронули тему высказываний Леонида Аркадьевича, который признавался, что ему наскучило вести «Поле чудес». По слухам, телеведущий даже запретил своим близким смотреть его программу. Гузеева сильно возмутилась такой позиции.

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«Улетевшая в космос»: Айза высказалась о последнем выпуске «Сокровищ императора», поразилась Глюкозе и не оценила Дубцову
Айза поделилась впечатлениями от участников шоу «Сокровища императора» в 4 выпуске
29 апреля 2025, 02:43

Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram* @aizalovesam)

Айза поделилась впечатлениями от шоу «Сокровища императора», назвав Глюкозу доброй, а поведение Ирины Дубцовой сомнительным. Четвертый выпуск второго сезона реалити на ТНТ вышел накануне, и бывшая супруга Гуфа тоже оказалась в числе фанатов проекта.
В новом выпуске к участникам присоединились Алена Жигалова и Дана Борисова, знакомые зрителям по шоу «Звезды в джунглях». Пара была в шаге от проигрыша, однако сумела остаться в проекте, избежав вылета. Девушки обошли Глюкозу и ее визажиста Анну Максумову, и знаменитая певица призналась, что расплакалась от чувств — очень жаль было проиграть и тем самым подвести болевших за нее фанатов.

Айза в блоге по-доброму назвала Дану из новой пары смешной, «улетевшей в космос».

Алена Жигалова и Дана Борисова (Фото: Telegram @alenablin)
«Мы пока только осматриваемся, изучаем местность и других участников… Но будьте уверены — до взрыва эмоций и урагана событий осталось недолго», — писала в личном блоге Жигалова, словно предсказывая подобную реакцию от зрителей.
Покинувшую проект Глюкозу Айза оценила очень высоко, осыпав ее комплиментами, а вот Ирина Дубцова, напротив, не впечатлила блогершу своими действиями. Это не удивительно — Дубцова уже не раз подвергалась критика за время шоу, чаще всего зрители недовольны ее «излишними капризами».

«Ух! Досмотрела четвертую серию. Глюкоза такая классная! Мне прямо понравилась очень! Добрая такая, отзывчивая и не подлая! Дана Борисова улетевшая в космос. Смешная. Магомеды крутые! Дубцова вообще не очень», — указала Айза.
Натан и Ирина Дубцова (Фото: Telegram @natanonline)

Кстати, одним из участников на проекте «Сокровища императора» является 39-летний Натан, они с Ириной работают как настоящие партнеры. В последнем выпуске рэпер с недовольством отметил, что Дана не удержалась и сразу же напомнила ему о любовных похождениях.

Артист спровоцировал нелестные высказывания в свой адрес еще во время участия в шоу «Звёзды в джунглях». В Колумбии музыкант предстал героем-любовником, позволяя себе откровенный флирт с блогером Лерчек, а затем и вовсе вступив в интимную связь с певицей Бьянкой. При этом Натан женат и не собирается разводиться.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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