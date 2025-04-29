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«Регинка трижды!»: Певица Валерия проговорилась, что Тодоренко и Влад Топалов станут родителями в третий раз

На афтепати шоу «Маска» Валерия рассекретила третью беременность Регины Тодоренко
Влад Топалов и Регина Тодоренко (Фото: Instagram* @reginatodorenko)

Влад Топалов и Регина Тодоренко (Фото: Instagram* @reginatodorenko)

Регина Тодоренко и Влад Топалов ждут третьего ребенка, хотя сами они объявления не делали. Новость случайно выдала певица Валерия. На вечеринке по случаю финала шестого сезона «Маска» звезда поделилась «не своим» секретом, видимо на радостях от похожего семейного счастья — Валерия недавно стала бабушкой во второй раз.
На праздновании окончания «Маски» Валерия увлеклась и сказала то, что Тодоренко и Топалов пока держали в тайне от публики. Во время речи мужа певицы Иосифа Пригожина Валерия намекнула на скорое пополнение в чужой семье.

Пригожин говорил тост на афтепати, где отметил, что шестой сезон пролетел очень быстро — а детей при этом родилось много. Он поразился, что Валерия успела стать бабушкой два раза, на что та радостно отозвалась: «Регинка трижды (уже мамой будет)».

«Регина, да... Ну. Ну да. Потом», — попытался отвлечь внимание собравшихся Иосиф, пока Валерия тихо добавила «неважно, не бабушкой, а мамой», думая, что мужа смутила неточность ее слов.



«Рассекречивание» новости попало на камеру, увидеть клип можно в Telegram-канале «Звездач».

Бывшая ведущая «Орла и решки» артистка Регина Тодоренко уже седьмой год замужем за певцом Владом Топаловым, и их отношения можно назвать образцовыми: супруги поддерживают добрые отношения в семье и не позволяют разногласиям перерасти в конфликты. Вместе пара воспитывает сыновей Мишу и Мирослава.

Влад Топалов и Регина Тодоренко (Фото: Instagram* @reginatodorenko)

Отец Влада, Михаил Топалов, называет Регину «подарком судьбы», изменившим его сына, который преодолел прошлые проблемы и стал заботливым отцом. Тодоренко и сама признавалась в соцсетях в феврале, что первое время отношений с Владом ощущала себя какой-то «укротительницей дикого тигра», которого хотелось приручить. И, видимо, успешно.

«Я прямо молюсь на него, потому что таких отцов я еще никогда в жизни не видела», — признавалась Регина, тепло отзываясь о любимом.
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Не берут на конкурсы из-за имени и фамилии: Внучка Пугачевой расплачивается за грехи великой певицы
Внучку Пугачевой не пускают на часть конкурсов в России из-за связи с певицей
29 апреля 2025, 04:40

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Алла Пугачева-младшая растет талантливой девочкой, но сталкивается с отказами в части конкурсов из-за фамилии своей знаменитой бабушки. Алла Пугачева сейчас живет в роскоши на Кипре, однако к оставшейся родне в России публика теперь относится предвзято из-за их связи с уехавшей певицей. Семья ее племянника Владислава и его дочери оказалась в тени громкого имени Примадонны.
Пугачева не скрывает удобства от жизни на острове, где она устраивает шумные вечеринки и тратит миллионы, заработанные в России. Народная артистка окружена друзьями и ни в чем себе не отказывает, но у ее родных все не так гладко.

Живут без родителей и отмечают дни рождения на заднем дворе без гостей: как сегодня выглядят подросшие дети Пугачевой и Галкина*
Живут без родителей и отмечают дни рождения на заднем дворе без гостей: как сегодня выглядят подросшие дети Пугачевой и Галкина*
Племянник певицы Владислав, сын ее покойного брата, и его жена Гузель давно не получали от артистки вестей, сообщает «7days.ru». За все время Примадонна ни разу не связалась с семьей и даже не познакомилась с внучкой, названной в ее честь. При этом шоумен Стас Барецкий недавно заявлял, что известная певица может вернуться в Россию уже летом 2025 года.

Маленькая Алла Пугачева-младшая растет копией знаменитой бабушки в плане интереса к творчеству и достижениям. Она тоже грезит о карьере артистки и восхищается знаменитой певицей. Но путь к мечте ребенка оказался тернистым: девочку не допускают к некоторым конкурсам, как только узнают ее фамилию.

Алла Пугачева-младшая (Фото: Instagram* @allapugacheva.v)

«Ура, победа! Я старалась целый год. Да, из-за моего имени и фамилии меня не брали на некоторые конкурсы, я расстраивалась. Но так меня назвал папа, а фамилия — как есть», — делилась юная Алла.
Репутация Пугачевой-старшей стала для девочки тяжелым бременем, которое вряд ли «исчезнет» в ближайшие годы. Остается надеяться, что люди не будут столь критичны к ребенку лишь по причине родства и не загубят в нем творческую искру.

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«Сядьте со мной кто-нибудь»: Врачи запретили Якубовичу делать опасный трюк на самолете, хотя «петля» его расслабляла

*Запрещенная в России экстремистская организация
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«Сядьте со мной кто-нибудь»: Врачи запретили Якубовичу делать опасный трюк на самолете, хотя «петля» его расслабляла
Якубович признался, что врачи не позволяют ему делать петли на самолете из-за здоровья
29 апреля 2025, 03:50

Леонид Якубович (Фото: Instagram* @yakubovitch)

Леонид Якубович поделился, что врачи запретили ему выполнять любимую «петлю» в небе, которая помогала справляться с негативом. Эта фигура высшего пилотажа была для 79-летнего ведущего «Поля чудес» способом перезагрузки, однако медики «настоятельно советовали» подобные развлечения прекратить. Откровения Якубовича можно было услышать в шоу «Ты не поверишь!».
Оказалось, что полеты для Якубовича — не просто хобби, а средство от депрессии. Он признался, что при возможности всегда ищет аэроклуб в городах, куда едет на гастроли. Полеты позволяют ему взглянуть на проблемы сверху, где люди и машины кажутся крошечными, а заботы теряют вес.

В свои почти 80 лет, которые актер отметит 31 июля, Якубович сохраняет задор и любовь к небу. Медики строго запретили звезде выполнять «петлю» из-за возраста, и даже в райдере Якубовича теперь есть рекомендательный запрет на полеты в аэротрубе. Однако телеведущий уверяет: он не страдает от излишней гордости, если самочувствие подводит — просит кого-то лететь рядом.

Леонид Якубович (Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»)

«Много раз это было у меня. Я могу сказать: «Ребят, сегодня не мой день, сядьте со мной кто-нибудь». И мы поднимаемся вверх. Если посмотреть сверху, люди вот такие (маленькие), машинки вот такие. Все твои проблемы ровно такие же. И минут через 25-30 всё это уходит», — описывал он свои эмоции.
Жена Якубовича Марина пробовала разделить его увлечение, но осталась равнодушной к небу.

26 апреля «Радио 1» передавало, что Лариса Гузеева дала откровенное интервью Лауре Джугелии, в котором обсудила свое отношение к программе «Давай поженимся!». Попутно затронули тему высказываний Леонида Аркадьевича, который признавался, что ему наскучило вести «Поле чудес». По слухам, телеведущий даже запретил своим близким смотреть его программу. Гузеева сильно возмутилась такой позиции.

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«Улетевшая в космос»: Айза высказалась о последнем выпуске «Сокровищ императора», поразилась Глюкозе и не оценила Дубцову
Айза поделилась впечатлениями от участников шоу «Сокровища императора» в 4 выпуске
29 апреля 2025, 02:43

Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram* @aizalovesam)

Айза поделилась впечатлениями от шоу «Сокровища императора», назвав Глюкозу доброй, а поведение Ирины Дубцовой сомнительным. Четвертый выпуск второго сезона реалити на ТНТ вышел накануне, и бывшая супруга Гуфа тоже оказалась в числе фанатов проекта.
В новом выпуске к участникам присоединились Алена Жигалова и Дана Борисова, знакомые зрителям по шоу «Звезды в джунглях». Пара была в шаге от проигрыша, однако сумела остаться в проекте, избежав вылета. Девушки обошли Глюкозу и ее визажиста Анну Максумову, и знаменитая певица призналась, что расплакалась от чувств — очень жаль было проиграть и тем самым подвести болевших за нее фанатов.

Айза в блоге по-доброму назвала Дану из новой пары смешной, «улетевшей в космос».

Алена Жигалова и Дана Борисова (Фото: Telegram @alenablin)
«Мы пока только осматриваемся, изучаем местность и других участников… Но будьте уверены — до взрыва эмоций и урагана событий осталось недолго», — писала в личном блоге Жигалова, словно предсказывая подобную реакцию от зрителей.
Покинувшую проект Глюкозу Айза оценила очень высоко, осыпав ее комплиментами, а вот Ирина Дубцова, напротив, не впечатлила блогершу своими действиями. Это не удивительно — Дубцова уже не раз подвергалась критика за время шоу, чаще всего зрители недовольны ее «излишними капризами».

«Ух! Досмотрела четвертую серию. Глюкоза такая классная! Мне прямо понравилась очень! Добрая такая, отзывчивая и не подлая! Дана Борисова улетевшая в космос. Смешная. Магомеды крутые! Дубцова вообще не очень», — указала Айза.
Натан и Ирина Дубцова (Фото: Telegram @natanonline)

Кстати, одним из участников на проекте «Сокровища императора» является 39-летний Натан, они с Ириной работают как настоящие партнеры. В последнем выпуске рэпер с недовольством отметил, что Дана не удержалась и сразу же напомнила ему о любовных похождениях.

Артист спровоцировал нелестные высказывания в свой адрес еще во время участия в шоу «Звёзды в джунглях». В Колумбии музыкант предстал героем-любовником, позволяя себе откровенный флирт с блогером Лерчек, а затем и вовсе вступив в интимную связь с певицей Бьянкой. При этом Натан женат и не собирается разводиться.

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Умер актер фильма «Девчата» и сериала «Хождение по мукам» Алексей Крыченков — чем запомнился великий артист?

*Запрещенная в России экстремистская организация
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Умер актер фильма «Девчата» и сериала «Хождение по мукам» Алексей Крыченков — чем запомнился великий артист?
Актер из «Девчат» и «Хождения по мукам» Алексей Крыченков скончался в 83 года
29 апреля 2025, 01:08

Алексей Крыченков (Фото: кадр из «Девчат»)

28 апреля на 84-м году жизни скончался Алексей Крыченков — легенда советского и российского кино, больше всего известный по ролям в фильмах «Девчата» и сериалу «Хождение по мукам». О его кончине сообщил Центральный академический театр Российской армии, где актер служил более 60 лет.

Карьера в театре и кино

Алексей Крыченков родился 23 февраля 1942 года в Верхней Салде Свердловской области. С 1965 года связал жизнь с театром, пройдя службу в команде актёров-военнослужащих, после чего его сразу пригласили в труппу театра. За 62 года на сцене он сыграл десятки ролей, включая Шута в «Смерти Иоанна Грозного» и Вадима в «Надежде Миловановой».

«С грустью сообщаем, что сегодня на 84-м году жизни скончался заслуженный артист России Алексей Федорович Крыченков, 62 года беззаветно и преданно служивший армейской сцене. (....) Мы глубоко скорбим вместе со всеми почитателями творчества и таланта выдающего актера», — передали в пресс-службе Центрального академического театра Российской армии.
Алексей Крыченков (Фото: кадр из сериала «Хождение по мукам»)

В кино Крыченков дебютировал молодым парнем, сыграв беспризорника Окурка в фильме «Ветер» (1959). Мировую известность ему принесла роль Алеши Великанова в комедии «Девчата» (1961). Всего в фильмографии актера — более 60 работ, включая ленты «Председатель», «Бабье царство», сериалы «Михайло Ломоносов» и «Мент в законе», а также «Хождение по мукам».

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Личная жизнь и признание заслуг

Алексей Крыченков избегал публичности. The Voice сообщает, что он был женат и воспитал дочь. Последние годы актер жил в Одинцово, поддерживая связь с коллегами. В 1993 году ему присвоили звание «Заслуженный артист России». Алексей также был награжден орденом «За верность долгу» II степени и медалью «За заслуги в культуре и искусстве».

«В памяти зрителей навсегда сохранятся театральные и киноработы Алексея Федоровича, которые составляют гордость и славу российской культуры. В театре Алексея Федоровича любили и уважали. Память о нем навсегда останется в сердцах его коллег и зрителей», — указывало руководство театра в некрологе.
Алексей Крыченков (Фото: кадр из «Ералаша» — «Эксперимент Брыкина»)

Актер поддерживал попеременный контакт с Надеждой Румянцевой, звездой «Девчат».

«Я долгое время жил в Одинцово, куда нужно было ехать от Белорусского вокзала, а Надя по этой же ветке ездила к своей маме, которая жила в поселке Жаворонки. И вот как-то захожу в вагон, вижу: сидит Надежда Васильевна! На руках она держала маленькую собачку, очень любила животных, всегда подкармливала бездомных собак и котов», — рассказывал Крыченков.
Их последняя встреча произошла в электричке незадолго до смерти Надежды в 2008 году.

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#карьера
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«Ласковые объятия и громкий смех»: Зепюр Брутян и Павел Прилучный под праздник впервые показали лицо сына Микаэля
Брутян и Прилучный выложили видео взросления сына и впервые показали его лицо
29 апреля 2025, 00:11

Павел Прилучный с сыном Микаэлем (Фото: кадр видео Instagram* @zepyur_brutyan)

Зепюр Брутян и Павел Прилучный трогательно поздравили сына Микаэля с двухлетием, впервые показав его лицо в соцсетях. Видео с малышом, унаследовавшим голубые глаза отца, растопило сердца поклонников. Звездные родители поделились нежными моментами взросления своего «принца».
28 апреля Микаэлю, младшему сыну 37-летнего актера «Жизнь по вызову», исполнилось два года. Зепюр и Павел выложили ролик, запечатлевший этапы жизни мальчика: от коляски с соской до прогулок с отцом в Дубае и визитов на съемочную площадку.

Сын Зепюр Брутян и Павла Прилучного Микаэль (Фото: кадр видео Instagram* @zepyur_brutyan)

Микаэль растет в комфортной обстановке — отношения Зепюр с Павлом полны спокойной романтики. Например, в их доме всегда стоят свежие цветы, что является заслугой актёра. Он регулярно дарит любимой супруге букеты, которые она публикует в личном блоге.

Сын Зепюр Брутян и Павла Прилучного Микаэль (Фото: кадр видео Instagram* @zepyur_brutyan)

В подписи к ролику в честь дня рождения мальчика родители назвали сына своей «жизнью», пожелав ему сохранять волшебство и дарить им смех и объятия.

«Наш любимый принц Микаэль! Спасибо, что выбрал нас своими родителями. Береги в себе волшебство, свет и чудо. Напевай свои-наши самые любимые песенки, здоровайся с весенним ветром как со своим другом, дари нам свои самые ласковые объятия и громкий смех. С Днём рождения, наша жизнь», — поделились Зепюр и Павел.
Звездные друзья, включая Лизу Моряк и Яну Студилину, восхитились красотой Микаэля, а теща Гаяне Согомонян назвала это «безусловной любовью».

Сын Зепюр Брутян и Павла Прилучного Микаэль (Фото: кадр видео Instagram* @zepyur_brutyan)

Микаэль — первый ребенок Зепюр, тогда как у Павла есть еще 12-летний сын Тимофей и 9-летняя дочь Мия от Агаты Муцениеце. Тимофей живет с отцом, и Павел делает всё возможное, чтобы его отношения с бывшей женой не сказались на мальчике. Звезда российского кино также прививает сыну любовь к спорту: недавно Прилучный отвёл сына на бокс и показал видео, на котором Тимофей с другими детьми тренируется под руководством тренера.

«Входим в новый спорт», – радостно писал актёр в личном блоге.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян с детьми (Фото: Instagram* @bugevuge)

А вот Муцениеце было непросто смириться с выбором сына жить с отцом — в начале апреля она признавалась, что ситуация ее настолько трогает что бывает тяжело сосредоточиться даже во время съемок развлекательных шоу.

«Теперь мой, как чужой, растет вообще… Время летит! А я все «Догадки…» снимаю», — беспокойно отмечала актриса.
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Сын Агаты Муцениеце встретился с ней в театре-кабаре

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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