«Регинка трижды!»: Певица Валерия проговорилась, что Тодоренко и Влад Топалов станут родителями в третий раз

Влад Топалов и Регина Тодоренко (Фото: Instagram* @reginatodorenko)
Регина Тодоренко и Влад Топалов ждут третьего ребенка, хотя сами они объявления не делали. Новость случайно выдала певица Валерия. На вечеринке по случаю финала шестого сезона «Маска» звезда поделилась «не своим» секретом, видимо на радостях от похожего семейного счастья — Валерия недавно стала бабушкой во второй раз.
На праздновании окончания «Маски» Валерия увлеклась и сказала то, что Тодоренко и Топалов пока держали в тайне от публики. Во время речи мужа певицы Иосифа Пригожина Валерия намекнула на скорое пополнение в чужой семье.
Пригожин говорил тост на афтепати, где отметил, что шестой сезон пролетел очень быстро — а детей при этом родилось много. Он поразился, что Валерия успела стать бабушкой два раза, на что та радостно отозвалась: «Регинка трижды (уже мамой будет)».
«Рассекречивание» новости попало на камеру, увидеть клип можно в Telegram-канале «Звездач».
Бывшая ведущая «Орла и решки» артистка Регина Тодоренко уже седьмой год замужем за певцом Владом Топаловым, и их отношения можно назвать образцовыми: супруги поддерживают добрые отношения в семье и не позволяют разногласиям перерасти в конфликты. Вместе пара воспитывает сыновей Мишу и Мирослава.
Отец Влада, Михаил Топалов, называет Регину «подарком судьбы», изменившим его сына, который преодолел прошлые проблемы и стал заботливым отцом. Тодоренко и сама признавалась в соцсетях в феврале, что первое время отношений с Владом ощущала себя какой-то «укротительницей дикого тигра», которого хотелось приручить. И, видимо, успешно.
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Пригожин говорил тост на афтепати, где отметил, что шестой сезон пролетел очень быстро — а детей при этом родилось много. Он поразился, что Валерия успела стать бабушкой два раза, на что та радостно отозвалась: «Регинка трижды (уже мамой будет)».
«Регина, да... Ну. Ну да. Потом», — попытался отвлечь внимание собравшихся Иосиф, пока Валерия тихо добавила «неважно, не бабушкой, а мамой», думая, что мужа смутила неточность ее слов.
«Рассекречивание» новости попало на камеру, увидеть клип можно в Telegram-канале «Звездач».
Бывшая ведущая «Орла и решки» артистка Регина Тодоренко уже седьмой год замужем за певцом Владом Топаловым, и их отношения можно назвать образцовыми: супруги поддерживают добрые отношения в семье и не позволяют разногласиям перерасти в конфликты. Вместе пара воспитывает сыновей Мишу и Мирослава.
Влад Топалов и Регина Тодоренко (Фото: Instagram* @reginatodorenko)
Отец Влада, Михаил Топалов, называет Регину «подарком судьбы», изменившим его сына, который преодолел прошлые проблемы и стал заботливым отцом. Тодоренко и сама признавалась в соцсетях в феврале, что первое время отношений с Владом ощущала себя какой-то «укротительницей дикого тигра», которого хотелось приручить. И, видимо, успешно.
«Я прямо молюсь на него, потому что таких отцов я еще никогда в жизни не видела», — признавалась Регина, тепло отзываясь о любимом.Читайте также:
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«Сядьте со мной кто-нибудь»: Врачи запретили Якубовичу делать опасный трюк на самолете, хотя «петля» его расслабляла
*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева