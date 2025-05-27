Алёна Водонаева осудила Марию Погребняк из-за вульгарного платья на выпускной сына

Мария Погребняк (Фото: Telegram @Mariapogas)
Мария Погребняк показала откровенный наряд и столкнулась с осуждением общественности и критикой Алёны Водонаевой.
36-летняя телезвезда показала образ, в котором собирается пойти к своему сыну Артему на торжество. Салатовое платье, откровенно обтягивающее фигуру и открытое декольте пользователи сети сочли неуместным для официального школьного мероприятия.
Алёна Водонаева согласилась с подписчиками Погребняк и указала, что такие неподобающие наряды выбирать не стоит.
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«У выпускников старших классов точно голова не туда будет повёрнута», «Это платье для вечеринки на пляже. Зачем одноклассникам сына показывать грудь?», «Для выпускного вульгарно!», — писали в комментариях.
Алёна Водонаева согласилась с подписчиками Погребняк и указала, что такие неподобающие наряды выбирать не стоит.
«Лук на выпускной к сыну от Марии Погребняк. Рубрика "Вредные советы"», — ёмко написала Алёна в своём Telegram-канале о внешнем виде Марии.
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