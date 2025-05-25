Анна Asti высказалась о диете на фоне слухов об РПП: «Иногда не успеваю поесть, потому что нервничаю»

Анна Asti (фото: Telegram @anna_asti)
Анна Asti неоднократно высказывалась о проблемах с лишним весом и необходимости соблюдать определённые правила питания для поддержания формы и избегания отёков.
По всей видимости певица немного переборщила в своих высказываниях, поскольку теперь пользователи соцсетей приписывают ей расстройство пищевого поведения (РПП). Однако на днях Анна решила опровергнуть эти слухи, сообщив правда о том, что иногда пропускает полноценный завтрак.
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«На завтрак я всегда съедаю либо одно яйцо всмятку, либо два и гречневые хлопья. Это мой стандартный завтрак. Иногда не успеваю поесть, потому что нервничаю, ещё там что-то, но яйцо всмятку обязательно съедаю. Это почти кето-завтрак», – высказалась о своей диете Asti в беседе с «Пятым каналом».К слову, недавно образом жизни певицы оказался обеспокоен Прохор Шаляпин. Он заявил, что артистке очень тяжело, поскольку у неё совершенно бешеный график с бесконечными концертами.
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Анастасия Чинкова