Адвокат Прилучного раскрыла, как сын Муцениеце отреагировал на ее помолвку с Дрангой

Агата Муцениеце (Фото: Instagram* @agataagata)
В начале мая аккордеонист Петр Дранга сделал предложение своей возлюбленной Агате Муцениеце. По словам друзей пары, влюбленные не планируют откладывать свадьбу и собираются обвенчаться в ближайшее время, а затем отпраздновать начало семейной жизни в кругу близких друзей.
Среди первых, кто узнал о помолвке, оказалась дочка Агаты от предыдущего брака.
Сын актрисы, Тимофей, сейчас живет отдельно со своим отцом и его новой семьей. По слухам, он уже в курсе предстоящей свадьбы матери и отреагировал на эту новость спокойно. Адвокат Павла Оксана Даниелова сообщила:
«Поверить не могу!»: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери
Стало известно, сколько Максим Аверин зарабатывает на спектаклях
Беременная девушка Тимати похвасталась кольцом с изумрудом более чем за 350 тыс рублей
*Запрещен в РФ
Сын актрисы, Тимофей, сейчас живет отдельно со своим отцом и его новой семьей. По слухам, он уже в курсе предстоящей свадьбы матери и отреагировал на эту новость спокойно. Адвокат Павла Оксана Даниелова сообщила:
«Насколько мне известно, когда Тимофей узнал о том, что мама собирается замуж, никаких сильных эмоций у него не было. Никаких истерик или обид», — приводит ее слова Woman.ru.Читайте также:
«Поверить не могу!»: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери
Стало известно, сколько Максим Аверин зарабатывает на спектаклях
Беременная девушка Тимати похвасталась кольцом с изумрудом более чем за 350 тыс рублей
*Запрещен в РФ
Анастасия Хохлова