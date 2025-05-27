Антон Филипенко поцеловал актрису Аглаю Тарасову на премии в Москве — кадры

Аглая Тарасова (Фото: Instagram* @aglayatarasova)
Антон Филипенко удивил гостей премии Гильдии кастинг-директоров в Москве, поцеловав Аглаю Тарасову в щеку на красной дорожке. Открытый флирт актеров подогрел слухи о близких отношениях и скрытом романе. «Поцелуй украдкой» выложили в Telegram-канале «VOICE».
На III церемонии в театре Et Cetera 31-летняя Аглая Тарасова появилась в стильном сером оверсайз-костюме, дополненном клатчем и серьгами Chanel. Волосы актриса собрала в элегантный пучок.
Пока Аглая позировала фотографам, Антон быстро подошел к ней и нежно поцеловал девушку в щеку, заставив ее сиять от улыбки.
Пара много работала вместе в проектах вроде «Тополиный пух», «Саша и Питер» и «Вика-ураган», где их герои были связаны романтическими отношениями.
18 апреля Аглае Тарасовой исполнился 31 год. На её счету работа в таких фильмах, как «Лёд», «Холоп 2», а также сериалах «Интерны» и «Гетеры майора Соколова».
Как живет актриса и что известно о ее личной жизни, читайте подробнее в материале «Радио 1».
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Антон Филипенко (Фото: Instagram* @filipen1917)Антон Филипенко тоже выбрал расслабленный образ: черная рубашка, брюки, белые кроссовки и модные очки.
Пока Аглая позировала фотографам, Антон быстро подошел к ней и нежно поцеловал девушку в щеку, заставив ее сиять от улыбки.
Аглая Тарасова и Антон Филипенко (Фото: кадр видео из Telegram-канала «Voice»)Легкость жеста и совместный смех звезд особенно привлекли внимание фанатов.
Пара много работала вместе в проектах вроде «Тополиный пух», «Саша и Питер» и «Вика-ураган», где их герои были связаны романтическими отношениями.
18 апреля Аглае Тарасовой исполнился 31 год. На её счету работа в таких фильмах, как «Лёд», «Холоп 2», а также сериалах «Интерны» и «Гетеры майора Соколова».
Как живет актриса и что известно о ее личной жизни, читайте подробнее в материале «Радио 1».
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева