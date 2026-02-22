ANNA ASTI открыла бар в центре Москвы только для женщин

22 февраля 2026, 14:50

«По барам» и «Преданный бывший» в меню бара ANNA ASTI

ANNA ASTI (Фото: Instagram* / @asti)

Певица ANNA ASTI запустила собственный бар в центре Москвы — заведение уже привлекло внимание поклонников необычной концепцией и меню, построенным вокруг её музыкальной эстетики. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».