ANNA ASTI открыла бар в центре Москвы только для женщин
Певица ANNA ASTI запустила собственный бар в центре Москвы — заведение уже привлекло внимание поклонников необычной концепцией и меню, построенным вокруг её музыкальной эстетики. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Главная идея пространства — место для отдыха «только для девочек»: сюда приходят не знакомиться, а веселиться, обсуждать бывших и проводить вечера в атмосфере лёгкой самоиронии. По задумке создателей, бар должен напоминать продолжение песен артистки — с эмоциями, драмой и ноткой свободы после расставаний.
Меню кухни оказалось довольно компактным: несколько салатов, горячие блюда и пара десертов. Основной акцент сделан именно на напитках. Коктейльная карта оформлена как сборник жизненных состояний и строчек, знакомых поклонникам певицы. Среди разделов — «Ты стоишь, я на красный», «Ты найдёшь в толпе мой типаж» и «С понедельника на ЗОЖ».
Правда, о здоровом образе жизни здесь напоминают скорее шутливо: гости могут заказать коктейли с говорящими названиями вроде «Бывшим не пишем» или «Розовые очки». Судя по задумке, после пары таких аперитивов удержаться от сообщений экс-возлюбленным действительно может быть непросто.
Интерьер и атмосфера заведения также выдержаны в стиле поп-драмы — с акцентом на вечеринки, дружеские встречи и настроение «по барам», знакомое слушателям по хитам исполнительницы. Бар уже называют местом для эмоциональной перезагрузки и девичников в духе современной поп-культуры.
