В Сети обсуждают, на кого похожа дочь Ирины Шейк
После публикации свежих пляжных фото Ирины Шейк с дочерью Леей в социальных сетях разгорелась настоящая дискуссия.
Одни подписчики уверены, что девочка — точная копия матери: те же выразительные глаза, черты лица и улыбка. Другие заметили, что в отдельных выражениях лица ребёнка прослеживаются фирменные черты её отца, актёра Брэдли Купера.
Помимо этого, часть фанатов позволила себе экстравагантные догадки: по их мнению, в облике Леа угадываются черты Криштиану Роналду, хотя это явно шуточные предположения.
Сама Шейк пока не комментировала споры и, судя по всему, наслаждается отдыхом с дочерью, не обращая внимания на интернет-дебаты.
