Леди Гага заявила, что мечтает о материнстве
Леди Гага поделилась, что готова к важным переменам в своей жизни — она всерьёз задумывается о создании семьи и мечтает о ребёнке. Пока артистка готовится к свадьбе со своим возлюбленным, предпринимателем Майклом Полански, она призналась, что всё чаще думает о материнстве.
На шоу The Late Show со Стивеном Колбертом 39-летняя звезда заявила, что, несмотря на любовь к сцене и киноиндустрии, её самой заветной мечтой остаётся семья. Гага подчеркнула, что стать матерью для неё — словно получить новую главную роль.
Говоря о Полански, певица описала его как своего самого близкого человека и отметила, что чувствует с ним полную поддержку и душевное спокойствие. По её словам, их знакомство в 2019 году сразу дало понять, что они видят и принимают друг друга такими, какие есть.
