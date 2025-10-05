Леди Гага заявила, что мечтает о материнстве

05 октября 2025, 11:23

Леди Гага рассказала о планах на семью и желании родить

Леди Гага поделилась, что готова к важным переменам в своей жизни — она всерьёз задумывается о создании семьи и мечтает о ребёнке. Пока артистка готовится к свадьбе со своим возлюбленным, предпринимателем Майклом Полански, она призналась, что всё чаще думает о материнстве.