Американская актриса Дженнифер Лав Хьюитт впервые за год вышла на публику

15 июля 2025, 21:45

Дженнифер Лав Хьюитт (Фото: Instagram*/jenniferlovehewitt)

Американская актриса Дженнифер Лав Хьюитт впервые за год вышла в свет. Как пишут бьюти-обозреватели People, 46-летняя звезда появилась в Лос-Анджелесе на премьере фильма-ремейка «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».