Американская актриса Дженнифер Лав Хьюитт впервые за год вышла на публику
Американская актриса Дженнифер Лав Хьюитт впервые за год вышла в свет. Как пишут бьюти-обозреватели People, 46-летняя звезда появилась в Лос-Анджелесе на премьере фильма-ремейка «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».
Актриса выбрала для тусовки черный облегающий наряд Rachel Gilbert, украшенный драгоценными камнями. Его длина до щиколотки. На ногах Дженнифер красовались туфли-лодочки черного цвета с серебряными деталями. Волосы женщина перекрасила в рыжеватый оттенок, дополнив образ ярким макияжем с акцентом на глаза. На руках знаменитости были многочисленные украшения.
Ремейк «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» является прямым продолжением одноименной картины 1997 года и киноленты «Я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом» (1998).
*Запрещен в РФ
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