«Он не певец»: Ольга Серябкина рассказала о совместной работе с Прохором Шаляпиным

15 июля 2025, 21:14

Звездач: Серябкина заявила, что Шаляпин является шоуменом, а не певцом

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Ольга Серябкина высказалась о шоумене Прохоре Шаляпине, который недавно снялся в её клипе. Своими впечатлениями от совместной работы с артистом певица поделилась в интервью Telegram-каналу «Звездач».





Экс-солистка группы Serebro отметила, что только сейчас Шаляпин осознал, кем является.





«У Прохора отличное чувство юмора. Было очень комфортно с ним коллаборировать, это было весело, мы много смеялись. Он сейчас осознал, что он не певец, он шоумен. Он просто почувствовал волну, время поменялось и он свой момент, когда он актуален, очень чётко прочувствовал», – высказалась Серябкина.