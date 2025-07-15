«Я не позволю унижать меня»: жена Натана ответила хейтерам после примирения с мужем

15 июля 2025, 21:34

Жена Натана ответила на критику после примирения с мужем

Натан и Анастасия Швецова (фото: Telegram @natanonline)

Анастасия Швецова сохранила семью после измен супруга и нарвалась на новую волну хейта. Жена рэпера Натана рассказала, как реагирует на критику в Сети.





Напомним, что певец изменил супруге на съёмках шоу «Звёзды в джунглях». Тогда он целовался с певицей Бьянкой и закрутил роман с блогером Лерчек. После окончания проекта Натан покаялся и заявил, что будет всеми способами вымаливать у жены прощения.



Во время съёмок Швецова звонила избраннику, и тот уверял её, что ведёт себя достойно. Однако на проекте он всем заявлял, что расстался с женой и теперь планирует совместное будущее с Лерчек. Тогда многим казалось, что простить такое поведение невозможно, но Анастасия решила всё-таки сохранить семью.





«Ведёшь себя глупо и унизительно. Я только сейчас посмотрела "Звезды в джунглях". Могу сказать, что такое не прощают. Ни потому что любят, ни потому что дети, ни потому что долго вместе. Ни за что. Ты зачем себя унижаешь? Я – незнакомый тебе человек знаю, с кем и как спал твой муж. Приятно тебе? Если да, то продолжай быть грязным половиком, об который вытирают обувь. Ты либо очень глупая. Либо очень не хочешь обеспечивать себя», – высказалась одна из пользовательниц соцсетей.

«Вы не знаете меня лично и не имеете права судить о моих мотивах и чувствах. Я не нуждаюсь в чужих оценках, тем более в оскорблениях. Моя жизнь – это мой выбор, и я не позволю никому унижать меня или навязывать свои стандарты. Я умею принимать решения самостоятельно и не собираюсь оправдываться за то, что считаю правильным для себя и своей семьи», – ответила Швецова на язвительный комментарий.