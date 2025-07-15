«Говорят, что меня содержит мужчина»: названная содержанкой Мария Кравченко ответила хейтерам

15 июля 2025, 20:15

Мария Кравченко рассказала о работе на фоне обвинений в жизни за счёт продюсера

Мария Кравченко (фото: Telegram @mashakrava)

Звезда Comedy Woman десять лет счастлива в браке с Константином Золотарёвым. Марию Кравченко задевает, когда в СМИ пишут, что она якобы находится на содержании у супруга.





Артистка отметила, что не считает плохой ситуацию, когда мужчина содержит женщину. Однако это не касается её, поскольку она много работает и любит своё дело, поэтому не смогла бы стать содержанкой.

Мария Кравченко и Константин Золотарёв (фото: Telegram @mashakrava) Кравченко добавила, что у неё 24 спектакля в месяц, а также съёмки в телешоу и музыкальные проекты.





«Когда мне говорят что-то из серии "Ты никто, а тебя содержит мужчина", я с этим не согласна. Зачастую считают, что, если муж – продюсер, значит, все дороги открыты. Но он не продюсер канала и никогда им не был. Он был просто исполнительным продюсером Comedy Woman. Мы познакомились, когда Comedy был уже слаженным проектом, и я была тем, кем являюсь сейчас», – пояснила Кравченко в интервью «Леди Mail».