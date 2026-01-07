Ирина Пегова выложила новое пляжное фото с отдыха в Таиланде вместе с Сергеем Мариным

07 января 2026, 05:24

Ирина Пегова (Фото: Instagram* @pegovairina)

Актриса Ирина Пегова проводит зимний отпуск в Таиланде вместе с актёром Сергеем Мариным. В личном блоге она активно делится кадрами отдыха на берегу Андаманского моря.





Пара наслаждается тёплой погодой, сменив заснеженную Москву на тропический курорт. Сергей Марин, который моложе своей любимой на десять лет, находится с ней в отношениях уже больше года.



Ранее Пегова сделала пост, который был посвящен совместной игре в гольф — актриса отправилась на поле в компании Сергея и подруги. Звезда подписала публикацию тёплыми словами о приятно проведённом времени и желании «повторять такие моменты».



Теперь же знаменитость выложила новый снимок: она показала, как позирует в ярком бикини, сидя на пляже у моря и улыбаясь в объектив.



«Ловите кусочек моря Андаманского! Тайланд», — добавила она.