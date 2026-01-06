Достижения.рф

«Я готова!»: актриса Кристен Стюарт рассказала о планах возродить «Сумерки»

Кристен Стюарт готова выступить режиссером ремейка «Сумерек»
Кристен Стюарт (Фото: кадр из фильма «Сумерки»)

Кристен Стюарт в интервью Entertainment Tonight поделилась желанием сесть в режиссерское кресло для ремейка серии «Сумерки».



Актриса подчеркнула, что восхищается оригинальными фильмами и их создателями — Кэтрин Хардвик и Крисом Вайцем — за искренность и необычность подхода.

«Представьте, если бы был большой бюджет, море любви и поддержки… Я была бы счастлива снять адаптацию. Да, конечно, я сделаю ремейк. Я готова!» — заявила Стюарт.
По её словам, она хотела бы сохранить дух оригинала, но привнести свежий взгляд и современные возможности кинопроизводства.
