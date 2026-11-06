Американская певица Карди Би впервые показала лицо младшего сына и и раскрыла его имя
Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би впервые показала лицо младшего сына и раскрыла его имя. Новую информацию о малыше она сообщила в личном блоге, приурочив публикацию к первому дню рождения сына.
Четвёртого ребёнка 34-летняя артистка родила от своего бывшего возлюбленного — американского футболиста Стефона Диггса. Их отношения начались летом 2025 года, но уже в феврале 2026-го стало известно о расставании пары. При этом сына от Диггса исполнительница обожает.
«С днём рождения, Грей! Прошёл всего год с момента нашей встречи, но кажется, будто ты был рядом со мной всегда», — написала она.Карди Би отметила, что последняя беременность пришлась на один из самых неопределённых и напряжённых периодов её жизни, однако ребёнок придал ей сил и помог по-новому взглянуть на жизнь. Хотя имя Грей означает «серый цвет» в переводе с английского, мальчик стал для певицы настоящим лучиком солнца, который разгоняет тучи своей улыбкой даже в самый дождливый день.
Напомним, что от предыдущего брака с рэпером Offset у Карди Би есть семилетняя дочь Культура, четырёхлетний сын Уэйв и годовалая дочь Блоссом. Артистка подала на развод с Offset в июле 2024 года.