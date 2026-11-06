Американская певица Карди Би впервые показала лицо младшего сына и и раскрыла его имя

06 ноября 2026, 07:12

Карди Би (Фото: Instagram* @iamcardib)

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би впервые показала лицо младшего сына и раскрыла его имя. Новую информацию о малыше она сообщила в личном блоге, приурочив публикацию к первому дню рождения сына.





Четвёртого ребёнка 34-летняя артистка родила от своего бывшего возлюбленного — американского футболиста Стефона Диггса. Их отношения начались летом 2025 года, но уже в феврале 2026-го стало известно о расставании пары. При этом сына от Диггса исполнительница обожает.



«С днём рождения, Грей! Прошёл всего год с момента нашей встречи, но кажется, будто ты был рядом со мной всегда», — написала она.