«Это очень дорогого стоит»: Лариса Долина оценила успех Сергея Лазарева

05 ноября 2026, 22:47

Лариса Долина восхитилась масштабным шоу Сергея Лазарева

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Лариса Долина поделилась впечатлениями от масштабного шоу Сергея Лазарева, которое артист представил в октябре в Москве. Певица высоко оценила работу коллеги, отметив не только зрелищность постановки, но и его профессиональные достижения. Об этом сообщает ТВ Mail.





Особое внимание Долина обратила на то, что исполнитель смог провести сразу пять концертов с полными залами. По словам артистки, она следила за выступлениями Лазарева в социальных сетях и искренне радовалась его успеху. Певица подчеркнула, что подобный результат на такой крупной площадке заслуживает отдельного внимания.





«У нас никто ещё пять аншлагов в Live Арене не собирал. Я правда очень искренне радуюсь за артистов, за своих коллег, которые так работают, такие шоу делают. Это очень дорогого стоит. Публика это чувствует», — сказала она.