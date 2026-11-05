«Я идиот»: Анна Седокова пожаловалась на мужчин и призналась в комплексе спасателя

05 ноября 2026, 20:47

Седокова рассказала о неразделённых чувствах и посоветовала другим психотерапию

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Анна Седокова призналась в соцсетях, что у неё есть так называемый комплекс спасателя: певица постоянно стремится кому-нибудь помочь, даже если её участие остаётся незамеченным. В этот раз артистка рассказала о мужчине, которому отправила идею для видеоролика. Впоследствии ролик набрал миллионы просмотров, однако адресат не отвечал Анне на протяжении 19 часов.





Певица эмоционально прокомментировала ситуацию и подчеркнула, что её желание поддерживать других не стоит воспринимать как попытку завязать романтические отношения. По словам Седоковой, она искренне хотела помочь мужчине, которого считает талантливым и перспективным.





«Я просто спасатель премиум. VIP. Еще раз. Если хоть кто-то из вас подумает, что мне нужен… И еще раз подумает, что он потрясающий начинающий актер, спортсмен или как там его — модель. И я хочу его урвать, а не просто хочу помочь. Я просто хочу помочь, потому что я идиот, спаситель и помогатор», — заявила артистка.