«Я идиот»: Анна Седокова пожаловалась на мужчин и призналась в комплексе спасателя
Седокова рассказала о неразделённых чувствах и посоветовала другим психотерапию
Анна Седокова призналась в соцсетях, что у неё есть так называемый комплекс спасателя: певица постоянно стремится кому-нибудь помочь, даже если её участие остаётся незамеченным. В этот раз артистка рассказала о мужчине, которому отправила идею для видеоролика. Впоследствии ролик набрал миллионы просмотров, однако адресат не отвечал Анне на протяжении 19 часов.
Певица эмоционально прокомментировала ситуацию и подчеркнула, что её желание поддерживать других не стоит воспринимать как попытку завязать романтические отношения. По словам Седоковой, она искренне хотела помочь мужчине, которого считает талантливым и перспективным.
«Я просто спасатель премиум. VIP. Еще раз. Если хоть кто-то из вас подумает, что мне нужен… И еще раз подумает, что он потрясающий начинающий актер, спортсмен или как там его — модель. И я хочу его урвать, а не просто хочу помочь. Я просто хочу помочь, потому что я идиот, спаситель и помогатор», — заявила артистка.При этом Анна призналась, что этот человек стал первым за два года, кто заставил её сердце забиться сильнее. Она рассказала, что впервые после пережитого снова испытала чувства и даже приложила усилия, чтобы мужчина оказался в проекте «Титаны». Однако, по словам певицы, он предпочёл ей другого человека. В завершение Седокова с иронией назвала свой рецепт от подобных переживаний: «совет да любовь и психотерапию».