Американские дома и московские квартиры: сколько зарабатывает Александр Овечкин на пассиве
Недвижимость и бизнес приносят хоккеисту Овечкину $150 тысяч в год
Хоккеист Александр Овечкин не только добился выдающихся результатов на льду, но и сумел грамотно инвестировать в недвижимость и бизнес.
По информации «Звездача», его зарубежные дома приносят около 150 тысяч долларов в год пассивного дохода.
С 2004 года Овечкин накопил внушительный портфель спортивных наград и приобрёл несколько дорогих особняков. Так, дом в пригороде Вашингтона, где семья живёт с 2012 года, подорожал до 5,2 млн долларов. А первые приобретения — особняк в Арлингтоне и пентхаус на побережье Флориды — сдаются и приносят стабильный доход.
В России имущество хоккеиста более скромное: две квартиры в Москве общей стоимостью до 50 млн рублей и 40 соток земли в Подмосковье, где Ови шутливо планирует разводить овец.
Кроме недвижимости, спортсмен инвестировал в бизнес: у него 35% в хоккейной академии имени Овечкина, 30% в компании по производству снеков и собственный бренд мерча OVIGR8.