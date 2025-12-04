Дочь и внучка Ларисы Долиной вступили в судебную битву за квартиру

04 декабря 2025, 19:58

Верховный суд привлёк дочь и внучку Ларисы Долиной к имущественному делу

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Верховный суд РФ привлёк к имущественному спору дочь и внучку народной артистки России Ларисы Долиной. Теперь её 42-летняя дочь Ангелина и 14-летняя внучка Александра официально участвуют в деле в качестве заинтересованных лиц. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.