Дочь и внучка Ларисы Долиной вступили в судебную битву за квартиру
Верховный суд РФ привлёк к имущественному спору дочь и внучку народной артистки России Ларисы Долиной. Теперь её 42-летняя дочь Ангелина и 14-летняя внучка Александра официально участвуют в деле в качестве заинтересованных лиц. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Судебное заседание по этому вопросу назначили на 16 декабря. Истец по делу, Полина Лурье, надеется через суд вернуть себе квартиру. Положительное решение Верховного суда может ей это позволить.
Ранее Лурье проиграла предыдущие судебные инстанции. Хамовнический суд Москвы, а затем и апелляционная инстанция не удовлетворили её требования к покупателю спорной недвижимости. Отдельное развитие получила публичная сторона этого дела.
Менеджер Долиной анонсировал, что 5 декабря сама певица наконец выскажет свою позицию по ситуации со спорной продажей квартиры и даст первый публичный комментарий.
Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что не верит Ларисе Долиной.
