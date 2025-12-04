«Живу с бабушкой»: сын Децла отложил свадьбу из-за финансовых трудностей

04 декабря 2025, 19:56

Тони Толмацкий не планирует делать предложение девушке из-за денег

Тони Толмацкий (Фото: Telegram / @juzeppejr)

Сын покойного рэпера Децла, Тони Толмацкий, откровенно рассказал о своих планах на свадьбу с девушкой Стефани. Об этом сообщает Woman.ru.





Молодой артист признался, что хочет создать семью, но пока не готов к этому из-за сложного финансового положения.





«Задумывался о том, чтобы сделать предложение, но я пока, честно, не зарабатываю. Не хочу подводить возможного будущего ребёнка — хочу хотя бы какую-то копеечку иметь», — поделился Тони на премии «Итоги года Яндекс Музыки».

«Сейчас такое время тяжёлое. Я живу с бабушкой, девушка со мной периодически — не знаю, как объяснить, это какой-то кот Шрёдингера», — добавил артист.