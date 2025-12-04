«Живу с бабушкой»: сын Децла отложил свадьбу из-за финансовых трудностей
Тони Толмацкий не планирует делать предложение девушке из-за денег
Сын покойного рэпера Децла, Тони Толмацкий, откровенно рассказал о своих планах на свадьбу с девушкой Стефани. Об этом сообщает Woman.ru.
Молодой артист признался, что хочет создать семью, но пока не готов к этому из-за сложного финансового положения.
«Задумывался о том, чтобы сделать предложение, но я пока, честно, не зарабатываю. Не хочу подводить возможного будущего ребёнка — хочу хотя бы какую-то копеечку иметь», — поделился Тони на премии «Итоги года Яндекс Музыки».При этом отношения с избранницей у Толмацкого стабильные: ссоры, если и возникают, носят бытовой характер и не влияют на чувства.
«Сейчас такое время тяжёлое. Я живу с бабушкой, девушка со мной периодически — не знаю, как объяснить, это какой-то кот Шрёдингера», — добавил артист.Тони потерял отца в 13 лет, а после участия в шоу «Наследники» с ведущим Митей Фоминым его популярность среди фанатов значительно выросла.