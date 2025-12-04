«Не может двигаться и вставать»: Павел Баршак рассказал о страшной болезни сына
Павел Баршак рассказал о лечении парализованного сына в израильской клинике
В программе «Малахов» выступила актриса Евгения Осипова. Она сообщила о тяжёлой ситуации в семье своего коллеги, актёра Павла Баршака.
Осипова рассказала, что 16-летний сын Баршака Фома оказался парализован. Мальчик почувствовал недомогание в школе ещё в мае, его состояние резко ухудшилось. Павел лично подтвердил эту информацию.
«Его забрали домой, а утром он не смог встать с кровати. Сейчас он не может двигаться и вставать, не чувствует ничего от груди», — рассказал актёр.Врачи диагностировали миелит — заболевание, которое ещё слабо изучено. Баршак уточнил, что Фома провёл полгода в московской больнице, но лечение не дало результата. Сейчас юноша проходит лечение в израильской клинике, где ему предстоит операция. Ежедневные расходы — 200 тысяч рублей.
По словам Осиповой, семья исчерпала свои финансовые возможности. Евгения призвала зрителей помочь семье актёра.