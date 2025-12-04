«Не может двигаться и вставать»: Павел Баршак рассказал о страшной болезни сына

04 декабря 2025, 19:43

Павел Баршак рассказал о лечении парализованного сына в израильской клинике

Павел Баршак (Фото: Instagram* @pdbarshak)

В программе «Малахов» выступила актриса Евгения Осипова. Она сообщила о тяжёлой ситуации в семье своего коллеги, актёра Павла Баршака.





Осипова рассказала, что 16-летний сын Баршака Фома оказался парализован. Мальчик почувствовал недомогание в школе ещё в мае, его состояние резко ухудшилось. Павел лично подтвердил эту информацию.

«Его забрали домой, а утром он не смог встать с кровати. Сейчас он не может двигаться и вставать, не чувствует ничего от груди», — рассказал актёр.

