Американские рэперы Lil Pump, Smokepurpp и Offset прилетели в Москву
Американские рэперы Lil Pump, Smokepurpp и Offset прибыли в Москву. Об этом пишет издание StarHit.
Завтра музыканты выступят в российской столице с концертом.
Коллега прилетевших к Москву артистов Yung Dred дал интервью РЕН ТВ, заявив, что очень любит Россию, которую считает прекрасной.
Напомним, что в конце мая в Москве также дал концерт американский рэпер Tyga. На его концерте, который прошёл на «ЦСКА Арене», собралось 14 тысяч поклонников. Такого числа фанатов музыкант не ожидал. После выступления он отправился в ночные клубы и стриптиз-бары российской столицы.
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