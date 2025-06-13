Американские рэперы Lil Pump, Smokepurpp и Offset прилетели в Москву

Фото: iStock/LesByerley

Американские рэперы Lil Pump, Smokepurpp и Offset прибыли в Москву. Об этом пишет издание StarHit.



Lil Pump (фото: Instagram* @lilpump)
Отмечается, что исполнители заселились в пятизвёздочный отель The Carlton в двух шагах от Красной площади.

Завтра музыканты выступят в российской столице с концертом.

Smokepurpp (фото: Instagram* @smokepurpp)
Коллега прилетевших к Москву артистов Yung Dred дал интервью РЕН ТВ, заявив, что очень любит Россию, которую считает прекрасной.

Напомним, что в конце мая в Москве также дал концерт американский рэпер Tyga. На его концерте, который прошёл на «ЦСКА Арене», собралось 14 тысяч поклонников. Такого числа фанатов музыкант не ожидал. После выступления он отправился в ночные клубы и стриптиз-бары российской столицы.

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Анастасия Чинкова

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