«Вперед за приключениями»: Киркоров после серьезного ожога улетел в отпуск

13 июня 2025, 17:49

Филипп Киркоров отправился за границу после тяжелого ожога

Филипп Киркоров ( Фото Instagram*: @fkirkorov )

Несмотря на недавние проблемы со здоровьем, 58-летний Филипп Киркоров отправился в путешествие за границу. Напомним, что в апреле певец получил серьезные ожоги во время концерта в Санкт-Петербурге из-за искр фейерверка, попавших на костюм.





После инцидента Киркоров провел около трех недель в больнице, где ему лечили ожоги второй степени и бурсит. Сахарный диабет осложнил процесс восстановления. Несмотря на это, вскоре после выписки певец появился на красной дорожке «Премии МУЗ-ТВ 2025», где многим показалось, что ему тяжело передвигаться.



Однако 13 июня Киркоров поделился видео из аэропорта Домодедово, сообщив о начале путешествия. На видео он выглядит полным сил и бодрым. Подписчики и друзья желают артисту скорейшего выздоровления. Айза-Лилуна Ай также выразила обеспокоенность состоянием здоровья Киркорова, отметив его болезненный вид:





«Ладно, вперед за приключениями! Всем привет и хорошего дня», — сказал певец подписчикам.

