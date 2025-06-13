Саша Черно рассказала о расплате за годы алкогольной зависимости
Бывшая участница Дом-2 Саша Черно открыто призналась в алкогольной зависимости
Бывшая участница Дом-2 рассказала своим поклонникам о многолетней борьбе с зависимостью от алкоголя. Она подчеркнула, что именно эта проблема стоила ей потери важных моментов жизни, включая дружбу и личные связи.
«У меня была зависимость, однозначно, из-за нее я многое в жизни потеряла, в том числе и ментальное состояние», — поделилась бывшая участница реалити-шоу.Сейчас девушка настроена решительно изменить ситуацию и выйти из замкнутого круга разрушений. По ее словам, процесс восстановления займет много месяцев, но оно того стоит.
«Ты потом понимаешь, что вокруг тебя уже полностью сменилось окружение, которое не нужно, приносит в жизнь деградацию, потерю себя, как личности», — добавила звезда.