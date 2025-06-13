Саша Черно рассказала о расплате за годы алкогольной зависимости

13 июня 2025, 18:38

Бывшая участница Дом-2 Саша Черно открыто призналась в алкогольной зависимости

Фото: istockphoto/Vershinin

Бывшая участница Дом-2 рассказала своим поклонникам о многолетней борьбе с зависимостью от алкоголя. Она подчеркнула, что именно эта проблема стоила ей потери важных моментов жизни, включая дружбу и личные связи.







«У меня была зависимость, однозначно, из-за нее я многое в жизни потеряла, в том числе и ментальное состояние», — поделилась бывшая участница реалити-шоу.

«Ты потом понимаешь, что вокруг тебя уже полностью сменилось окружение, которое не нужно, приносит в жизнь деградацию, потерю себя, как личности», — добавила звезда.