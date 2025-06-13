«Утро началось с расставания»: Ксения Бородина и Николай Сердюков удивили поклонников своим решением после свадьбы

13 июня 2025, 17:15

Ксения Бородина объявила о расставании с Николаем Сердюковым после свадьбы

Николай Сердюков и Ксения Бородина (фото: Telegram @serdiukov_kolya)

Ксения Бородина объявила о расставании с новоиспечённым мужем спустя меньше месяца после свадьбы. Телезвезда вышла на связь в личном блоге и рассказала, почему они с Николаем Сердюковым решили на время разойтись.





Со дня свадьбы экс-ведущей реалити-шоу «Дом-2» и блогера прошло всего 10 дней, а пара уже успела удивить фанатов неожиданным заявлением о расставании. Выяснилось, что всё ради традиции молодожёнов.





«Утро началось с расставания. Только наша семья могла устроить мальчишник и девичник после того, как поженились. Другого времени не было. Поэтому едем на вокзал», – поделилась Бородина.