«Утро началось с расставания»: Ксения Бородина и Николай Сердюков удивили поклонников своим решением после свадьбы
Ксения Бородина объявила о расставании с Николаем Сердюковым после свадьбы
Ксения Бородина объявила о расставании с новоиспечённым мужем спустя меньше месяца после свадьбы. Телезвезда вышла на связь в личном блоге и рассказала, почему они с Николаем Сердюковым решили на время разойтись.
Со дня свадьбы экс-ведущей реалити-шоу «Дом-2» и блогера прошло всего 10 дней, а пара уже успела удивить фанатов неожиданным заявлением о расставании. Выяснилось, что всё ради традиции молодожёнов.
«Утро началось с расставания. Только наша семья могла устроить мальчишник и девичник после того, как поженились. Другого времени не было. Поэтому едем на вокзал», – поделилась Бородина.Ксения в своих соцсетях опубликовала видео, на котором едет в машине, держа избранника за руку.
Судя по последующим фотографиям и роликам знаменитости и её близкой подруги Ольги Орловой из поезда, девичник, вероятнее всего, состоится в Петербурге. Именно в этом городе Сердюков сделал Бородиной предложение.