Американский актёр из фильма «Няньки» скончался в возрасте 43 лет
TMZ: Американский актёр из фильма «Няньки» Кристиан Казинс скончался в возрасте 43 лет
Американский актёр Кристиан Казинс, известный многим зрителям по фильму «Няньки», умер в возрасте 43 лет. Об этом сообщает портал TMZ.
Актёр скончался 20 октября. Его сводный брат Джонас Розер назвал причиной смерти болезнь печени. Он добавил, что будет очень скучать по Кристиану.
«Он был ярким человеком, полным страсти и энергии, с невероятными историями и еще более поразительными мечтами. (...) Меня успокаивает вера в то, что сейчас он находится в раю вместе со своей мамой и у него нет той боли, которую он переносил. Покойся с миром, Кристиан. Надеюсь, твоя душа обрела покой», — написал Розер в личных соцсетях.Казинс родился в 1983 году в Калифорнии. В четыре года он вместе с братом-близнецом Джозефом начал сниматься в сериале «Тихая пристань». В 1990 году мальчики исполнили роль Доминика в фильме «Детсадовский полицейский» с Арнольдом Шварценеггером, поочерёдно появляясь в кадре, чтобы соблюсти ограничения на продолжительность рабочего дня детей-актёров. Позже они вместе снялись в «Зубастиках 3» (1991), где также делили одну роль, однако в «Няньках» (1994) каждый брат получил отдельного персонажа.