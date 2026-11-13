Американский актёр из фильма «Няньки» скончался в возрасте 43 лет

13 ноября 2026, 23:38

TMZ: Американский актёр из фильма «Няньки» Кристиан Казинс скончался в возрасте 43 лет

Кристиан Казинс и Джозеф Казинс (Фото: Instagram* @jonasroeser)

Американский актёр Кристиан Казинс, известный многим зрителям по фильму «Няньки», умер в возрасте 43 лет. Об этом сообщает портал TMZ.





Актёр скончался 20 октября. Его сводный брат Джонас Розер назвал причиной смерти болезнь печени. Он добавил, что будет очень скучать по Кристиану.



«Он был ярким человеком, полным страсти и энергии, с невероятными историями и еще более поразительными мечтами. (...) Меня успокаивает вера в то, что сейчас он находится в раю вместе со своей мамой и у него нет той боли, которую он переносил. Покойся с миром, Кристиан. Надеюсь, твоя душа обрела покой», — написал Розер в личных соцсетях.