«Лучше меня гинеколога и пластического хирурга нет»: Зверев задумался о новых профессиях

13 ноября 2026, 22:47

Сергей Зверев назвал четыре сферы, в которых мог бы стать звездой

Сергей Зверев (Фото: Instagram* / @zverevsuperstar)

Сергей Зверев признался, что с удовольствием попробовал бы себя в нескольких новых профессиональных направлениях. Своими карьерными предпочтениями артист поделился на премии «Звезды хайпа», передает Telegram-канал «Звездач».





В числе интересующих его занятий Зверев назвал бизнес по продаже живых свадебных цветов. По словам Сергея, эта сфера ему хорошо знакома, поэтому он вполне мог бы заняться таким делом.



Кроме того, артист перечислил профессии, в которых, как считает, добился бы особого успеха: гинеколог, косметолог и пластический хирург.





«Живые свадебные цветы — интересный бизнес. Я, наверное, хотел бы такой бизнес, я в этом разбираюсь. Профессии, в которых бы я был звездой — это гинеколог, косметолог, пластический хирург. Лучше меня гинеколога и пластического хирурга нет», — заявил артист.