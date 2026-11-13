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Стало известно, сколько стоит отдых Ольги Орловой в Дубае

Ольга Орлова поселилась с мужем в Дубае в отеле за 160 тысяч рублей за ночь
Ольга Орлова (Фото: Instagram* / @olgaorlova1311)

Ольга Орлова вместе с супругом остановилась в одном из дорогих отелей Дубая. Певица поделилась с подписчиками кадрами из номера и продемонстрировала впечатляющий панорамный вид, который открывается из окон. Гостям отеля видны Персидский залив, знаменитая гостиница в форме паруса, песчаные пляжи и пальмы. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Внимание привлекает не только расположение гостиницы, но и уровень персонального обслуживания. Напредметах личного пользования супругов вышиты их инициалы. Для отдыхающих предусмотрены самые разные удобства, в том числе специальные терапевтические плейлисты, которые можно использовать во время медитаций и расслабления.

За такой уровень комфорта приходится немало платить. Стоимость проживания в отеле составляет около 160 тысяч рублей за одну ночь. Судя по показанным кадрам, супруги выбрали отдых с особым вниманием к деталям и возможностью наслаждаться красивыми видами прямо из номера.

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Софья Метелева

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