Стало известно, сколько стоит отдых Ольги Орловой в Дубае

13 ноября 2026, 20:58

Ольга Орлова поселилась с мужем в Дубае в отеле за 160 тысяч рублей за ночь

Ольга Орлова (Фото: Instagram* / @olgaorlova1311)

Ольга Орлова вместе с супругом остановилась в одном из дорогих отелей Дубая. Певица поделилась с подписчиками кадрами из номера и продемонстрировала впечатляющий панорамный вид, который открывается из окон. Гостям отеля видны Персидский залив, знаменитая гостиница в форме паруса, песчаные пляжи и пальмы. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».