Американский фигурист Илья Малинин поразил судей трюком, запрещённым полвека

10 февраля 2026, 17:55

Фигурист Илья Малинин исполнил сальто, запрещённое 50 лет

Илья Малинин (Фото: Instagram* / @ilia_quadg0d_malinin)

Американский фигурист Илья Малинин совершил невозможное: в короткой программе он впервые за 50 лет исполнил сальто назад. Об этом сообщает Woman.ru.





Это трюк, который был запрещён с 1976 года и разрешён только с 2024-го. Этот смелый элемент сделал его выступление настоящей сенсацией.



Во время командного турнира Малинин продемонстрировал сальто на одной ноге в произвольной программе, что помогло сборной США завоевать золото. Судьи оценили прокат в 200,03 балла, а зрители и эксперты не скрывали восхищения смелостью и виртуозностью фигуриста.





«Трюк, который считался невозможным полвека, теперь вновь возвращён в фигурное катание, и Илья продемонстрировал его безупречно. Это настоящая революция в спорте», — отмечают комментаторы соревнований.