«Плюшевое поколение»: Константин Богомолов раскритиковал молодых актёров
Богомолов пожаловался на слабую подготовку выпускников театральных училищ
Режиссёр Константин Богомолов не сдержал эмоций и откровенно высказался в шоу Вадима Верника «Актёрская студия» о нынешнем состоянии театрального образования и уровне подготовки молодых актёров.
По его словам, современное «плюшевое поколение» не владеет базовой техникой и плохо знает литературу, историю и музыку.
«С каждым годом выходят всё менее обученные люди, которые учились в лучших высших образовательных учреждениях. С 2010-х годов каждую весну я смотрю показы выпускников театральных училищ — с каждым годом это всё более и более катастрофично», — заявил режиссёр.Богомолов подчеркнул, что глубина знаний у многих молодых актёров ограничена форматом коротких видео в ТикТоке и Рилсах. Режиссёр выразил обеспокоенность тем, что эта тенденция снижает профессиональный уровень театральной сцены и негативно влияет на качество постановок.
Зрители и коллеги разделились во мнениях: одни согласились с критикой, считая, что настоящее мастерство требует серьёзной подготовки, другие отметили, что новый формат обучения и современные медиа просто меняют подход к искусству, а не делают актёров хуже.