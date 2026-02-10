Достижения.рф

«Плюшевое поколение»: Константин Богомолов раскритиковал молодых актёров

Богомолов пожаловался на слабую подготовку выпускников театральных училищ
Константин Богомолов (Фото: Instagram* / @konbog75)

Режиссёр Константин Богомолов не сдержал эмоций и откровенно высказался в шоу Вадима Верника «Актёрская студия» о нынешнем состоянии театрального образования и уровне подготовки молодых актёров.



По его словам, современное «плюшевое поколение» не владеет базовой техникой и плохо знает литературу, историю и музыку.

«С каждым годом выходят всё менее обученные люди, которые учились в лучших высших образовательных учреждениях. С 2010-х годов каждую весну я смотрю показы выпускников театральных училищ — с каждым годом это всё более и более катастрофично», — заявил режиссёр.
Богомолов подчеркнул, что глубина знаний у многих молодых актёров ограничена форматом коротких видео в ТикТоке и Рилсах. Режиссёр выразил обеспокоенность тем, что эта тенденция снижает профессиональный уровень театральной сцены и негативно влияет на качество постановок.

Зрители и коллеги разделились во мнениях: одни согласились с критикой, считая, что настоящее мастерство требует серьёзной подготовки, другие отметили, что новый формат обучения и современные медиа просто меняют подход к искусству, а не делают актёров хуже.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

