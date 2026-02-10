«Плюшевое поколение»: Константин Богомолов раскритиковал молодых актёров

10 февраля 2026, 17:18

Богомолов пожаловался на слабую подготовку выпускников театральных училищ

Константин Богомолов (Фото: Instagram* / @konbog75)

Режиссёр Константин Богомолов не сдержал эмоций и откровенно высказался в шоу Вадима Верника «Актёрская студия» о нынешнем состоянии театрального образования и уровне подготовки молодых актёров.





По его словам, современное «плюшевое поколение» не владеет базовой техникой и плохо знает литературу, историю и музыку.





«С каждым годом выходят всё менее обученные люди, которые учились в лучших высших образовательных учреждениях. С 2010-х годов каждую весну я смотрю показы выпускников театральных училищ — с каждым годом это всё более и более катастрофично», — заявил режиссёр.